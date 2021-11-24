5 самых богатых городов мира 2021, где сконцентрированы все деньги

Ежегодно города борются за звание богатейших в мире. Для этого руководство мегаполисов привлекает инвесторов и создает максимально комфортные условия для развития бизнеса на их территории. OBOZREVATEL подобрал 5 городов, которые удивят туристов.

История Токио началась с небольшого рыбацкого поселения, где люди жили очень бедно. Но город быстро разрастался и уже в Средневековье стал императорской столицей. 20 век стал для мегаполиса роковым. Страшное землетрясение и постоянные бомбардировки во время Второй мировой почти полностью уничтожили Токио. Однако власти вложили финансы и все возможные силы для восстановления могущества города. Сейчас здесь размещены офисы компаний-гигантов, а ВВП составляет 1 520 млрд долларов.

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Нью-Йорк уже много лет не покидает пятерку самых богатых городов в мире. Здесь активно развивается бизнес, связанный с модой, туризмом, искусством, медициной и распространением информации. Мегаполис ежегодно расширяется и привлекает еще большее количество инвесторов. Кстати, здесь очень быстро строят новые районы, которые буквально за несколько месяцев полностью заселяются новыми жителями. ВВП Нью-Йорка составляет 1 210 млрд долларов.

Закрывает тройку лидеров один из известнейших американских мегаполисов. В Лос-Анджеличе быстро развиваются все сферы поп-культуры. Это кинематограф, музыка, арт-направления. Также не отстают и компании, занимающиеся разработкой новейших технологий. Однако основой экономики города уже много лет является туризм. И не удивительно, ведь здесь расположено много интересных достопримечательностей, торгово-развлекательных центров и просто красивых мест. ВВП Лос-Анджелеса на данный момент – 789,7 млрд долларов.

Современный город Южной Кореи постоянно развивается в направлении инновационных технологий. Здесь расположены офисы известных производителей техники, таких как Samsung и Hyundai. Также в мегаполисе и пригороде много разных компаний, обеспечивающих сотни тысяч рабочих мест. Кстати, сюда переезжают жить многие иностранцы. По официальным данным, более 360 тысяч человек из других стран поселились в Сеуле на постоянное проживание. ВВП города – 779,3 млрд. долларов.

Лондон считается самым крупным торговым и экономическим центром Европы. Здесь расположены известные компании и фирмы. Ежегодно столицу Великобритании посещает 19 миллионов туристов, что делает ее третьим по популярности туристическим направлением в мире. Неудивительно, что нынешний ВВП города 731,2 млрд долларов.

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