Топ-4 лайфхаков, как защитить себя от карманников в путешествии

Остаться без копейки денег в пути – не самое лучшее приключение. Однако этого нельзя избежать, если вовремя распознать опасность. OBOZREVATEL узнал, как защититься от грабителей в пути.

Где чаще всего случаются карманные преступления

Есть несколько мест, где легче всего встретить воришку. Это популярные локации, такие как рынки, торговые центры, самые известные достопримечательности. Становится понятно, почему именно Ватикан считается самым преступным местом в мире. Там каждый день происходят десятки краж, потому что улицы заполнены тысячами людей, которые пытаются сфотографироваться или что-то рассмотреть.

Как узнать карманника

Есть несколько примет, которые выдают грабителя в самом приветливом человеке:

Он постоянно смотрит по сторонам. Таким образом, происходит поиск потенциальной жертвы.

Преступник носит с собой сумку или пакет, чтобы прикрыть руку, которой он достает кошелек;

Он пытается подобраться к вам поближе и использует для этого все методы: подает руку на выходе из общественного транспорта, делает вид, что споткнулся и случайно оперся на вас, помогает вам поднять упавшие на землю вещи и т.д.

Как выглядит потенциальная жертва

Опытный грабитель может безошибочно определить, сколько денег в кошельке человека. Он это видит по одежде, аксессуарам, потому как будущая жертва держит сумку и насколько уверенно стоит. Однако не ко всем он подойдет. Преступники выбирают рассеянных и невнимательных прохожих. Обычно это женщины, пенсионеры и подростки.

Как защитить свой кошелек

Есть несколько проверенных методов, которые помогут минимизировать риск попасться на крючок вора:

Держите основные сбережения на карте и носите небольшую сумму налички на всякий случай. Тогда в любой момент вы скоро сможете заблокировать ваши счета.

Оставьте часть средств дома для перестраховки.

Не кладите кошелек в сумку. Самое безопасное место – это внутренний карман пиджака или куртки.

Заведите бутафорский кошелек. Пусть он будет "на виду".

Не кладите деньги или телефон в карман на штанах. Оттуда их вытащить легче простого.

Если без наличных денег не обойтись, разложите их по разным местам.

Будьте особенно внимательны в транспорте. Приготовьте оплату за проезд раньше времени, держите сумку перед собой и следите за теми, кто стоит слишком близко к вам.

Если все же вы стали жертвой преступника в незнакомой стране или городе – обратитесь в местную полицию, она попытается вам помочь.

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