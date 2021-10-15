5 вещей, которые стоит взять в путешествие

Полный чемодан вещей, 10 книг на случай, если захочется почитать и еще куча хлама постоянно попадает с нами в отпуск. OBOZREVATEL рассказывает, что на самом деле стоит взять в путешествие.

Ксерокопии документов

В дороге иногда случаются разные неприятные неожиданности. Ваш чемодан может потеряться в аэропорту, сумку могут похитить, вы можете элементарно пролить кофе на вещи. Поэтому лучше иметь в запасе несколько бумажных копий документов и цифровой вариант в телефоне.

Бумажная карта и прописанный маршрут

Как и в предыдущем случае, эти вещи гарантируют вам безопасный отдых в незнакомом городе. Заранее приобретите бумажную карту и изучите ее. Если ваш телефон неожиданно выключается, вы сможете добраться в отель без проблем. Для этого же заранее пропишите маршрут и сообщите его своим близким. Пусть кто-то знает, куда вы собираетесь пойти в течение дня.

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Портативное зарядное устройство

Не всегда в путешествиях есть возможность зарядить телефон от розетки. Поэтому пригодится повербанк. Особенно, если вы планируете долгие пешие прогулки или автотуры. Не забудьте захватить запасной шнур на случай, если основной сломается.

Аптечка

Наверное, это слишком банально, но аптечка обязательно должна быть в вашем чемодане. Положите в нее препараты от отравления и обезвоживания, обезболивающие, жаропонижающие, противоаллергические таблетки, бинт, лейкопластырь и солнцезащитный крем. Не забудьте про индивидуальный набор лекарств, которые вам необходимо принимать. Неплохо было бы положить в аптечку небольшую бутылку воды, потому что проблемы со здоровьем могут застать врасплох.

Запасной кошелек

Воры невероятно любят туристов, ведь те постоянно на что-то отвлекаются и не следят за своими вещами. Поэтому лучше в город с собой брать кошелек с необходимым количеством наличности, а в номере оставлять запасной с остальными деньгами. Кстати, это поможет контролировать свои расходы и не сделать кучу лишних покупок.

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