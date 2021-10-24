Как экономят в разных странах мира: 8 самых оригинальных способов. Фото

Многим людям кажется, что экономить привыкли только в странах постсоветского пространства. Однако в других государствах есть свои оригинальные способы экономии, которые удивят даже украинцев.

Например, в Индии не пользуются туалетной бумагой, а в Австралии у половины населения нет утюга. OBOZREVATEL рассказывает о наиболее странных методах экономии в разных уголках мира.

Индия

Индусы никогда не здороваются и не едят левой рукой, поскольку считают ее грязной. Вместо туалетной бумаги люди используют ковшик с водой и левую руку. В гостиницах и супермаркетах есть бумага, однако некоторые граждане азиатских стран ею не пользуются.

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Великобритания

Рациональные люди в Великобритании не покупают посудомоечные машины с целью экономии. Кроме этого, они не моют посуду под краном, а заливают ее в миске с мыльным раствором, поскольку так расходуется меньше воды.

Австралия

Летом в Австралии очень жарко, поэтому жители тропиков пытаются своими силами охлаждать квартиру. Чтобы не тратить средства на кондиционер, изобретательные австралийцы клеят тонированную пленку на окна.

Кроме этого, часть жителей Австралии не пользуются утюгом и даже не покупают его. Они сушат одежду на вешалках в ванной, а когда кто-то принимает душ – пар разглаживает вещи. Таким образом австралийцы экономят свое время, расходы на утюг и электричество. Отметим, что по статистике это 41% населения.

Япония

Японцы сначала моются в душе, а потом в ванной. Этот ритуал никто не хочет пропускать, но все же пытаются экономить. На каждого члена семьи набирать полную ванну воды – очень дорого. Поэтому в Японии считается нормальным купаться в одной и той же ванной по очереди. А использованную воду после банных процедур специальная система перекачивает в стиральную машину.

Южная Корея

Электроэнергия в Южной Корее стоит дорого, поэтому во многих квартирах нет централизованного отопления. Когда дома холодно, корейцы ставят в спальне палатки и утепляют пространство для сна термоодеялом и обогревателями.

Германия

Немцы поливают огород дождевой водой, которую собирают специальные ирригационные системы. Кроме того, собранную воду используют для стирки, смыва туалета и мытья посуды.

Ирландия

Во многих странах Европы люди экономят на отоплении и ночью под одеялом греются грелками. Но в Ирландии такие суровые зимы, что там даже продаются детские игрушки с емкостью, чтобы заливать туда кипяток.

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