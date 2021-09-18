Как отдохнуть без забот: топ-10 хитростей для туристов

Подготовка к путешествию у всех разная. Кто-то знает точную дату отпуска еще за несколько месяцев, а то и за год – и планирует отдых с учетом всех деталей. А есть туристы, которые вечером за чашкой теплого чая говорят: "Слушай, а поедем завтра на море?". И едут, взяв только рюкзак с самыми необходимыми вещами и первые попавшиеся билеты. Все хотят избежать лишней суеты во время подготовки к путешествию. Как это сделать?

OBOZREVATEL подготовил подборку из 10 хитростей, которые помогут организовать отдых быстро и без хлопот. Читайте и запоминайте.

Если нет необходимости – лучше, приехав на отдых, не носить с собой оригиналы документов. Оставьте их в номере и возьмите в путешествие копии. Кстати, они могут быть нотариально заверенными. Хорошо, если вы заранее позаботитесь об электронных копиях паспорта, водительских прав, страхования и даже рецепта от врача, если есть серьезные заболевания.

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И нет, не только в телефоне. Можно продублировать информацию с контактами в блокноте. Это могут быть телефоны родных и друзей, адрес вашего временного места жительства (в хостеле, отеле или съемной квартире), номер рейса, несколько служб такси и телефон экстренной помощи. Подумайте, какие контакты именно вам могут понадобиться в дороге.

И помните, что блокнот лучше положить отдельно, не в рюкзак или чемодан.

Узнайте, какие правила действуют в месте, где решили отдохнуть. Например, на таможне. А еще – основные законы и права, климат страны, правила дорожного движения, культурные ценности, нормы поведения и тому подобное. Ведь незнание законов не освобождает от ответственности, даже если вы не местный и впервые прилетели за границу. Позаботьтесь о своей информированности заблаговременно.

В заведениях питания час пик посещения – завтраки и ужины. Вот почему именно на ланче или позднем обеде в кафе мало посетителей. В этот период вы можете попасть на выгодные скидки и специальные предложения. Дополнительно советуем не планировать трапезу в туристических заведениях питания. Ведь неподалеку от них вы точно найдете места, где можно насладиться теми же блюдами, но дешевле.

Определились с датой отпуска? Теперь можно бронировать онлайн-билеты на экскурсии. Лучше всего это делать за месяц до отдыха. В это время билеты еще есть в наличии и их можно приобрести со скидкой. Собираясь посетить галереи или музеи, помните, что почти все они имеют дни или часы, когда туда можно прийти бесплатно. Не поленитесь и посмотрите на официальных сайтах, когда можно воспользоваться такой возможностью или позвоните по телефону, указанному на веб-странице.

Эту маленькую хитрость знают опытные туристы. Поэтому о ней стоит напомнить. Оставьте на чемодане отметку "хрупкие вещи": так при погрузке и разгрузке к ней будут относиться бережно. Вероятно, ваш багаж окажется сверху тележки и на ленту транспортера попадет первым. Впрочем, заметьте, не всегда работники аэропорта обращают внимание на эту отметку.

Это могут быть мобильные приложения для поиска гостиниц, кафе, достопримечательностей или уборных. Так вы избежите беготни по незнакомой местности и сэкономите немало энергии и времени на отдых. Не забудьте заранее загрузить на смартфон офлайн-карты. Они станут помощниками в случае, если у вас не будет Интернета.

Часто в транспорте и в хостелах или отелях шум мешает сну. Вы же не хотите, чтобы это испортило такой долгожданный отпуск? Беруши и маска для сна станут незаменимыми помощниками для качественного отдыха. Не пренебрегайте этим советом – и вы будете релаксировать не только за рубежом, но и во время перелета.

Сайты авиаперевозчиков и дисконтные сервисы, на которые вы подписались, сообщат вам о выгодных вариантах для путешествия. Лучше покупать билеты на ночные переезды или во вторник, среду или субботу. Так можно не тратить средства на ночлег и сэкономить на стоимости перелета.

Хорошо, если вам не придется ею воспользоваться. Но на всякий случай лучше взять с собой лекарства против отравления, тошноты, головной боли, жаропонижающие, пластырь, бинт и тому подобное.

Надеемся, все эти советы сделают ваш отдых комфортным и незабываемым.