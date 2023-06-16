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Чичен-Ица: тайны индейской пирамиды, которые до сих пор шокируют человечество

Альбина Панченко
Журнал
4 минуты
1,4 т.
Чичен-Ица: тайны индейской пирамиды, которые до сих пор шокируют человечество

Чичен-Ица – одно из самых известных и загадочных мест в мире. Расположенная на юге Мексики, в штате Юкатан, эта индейская пирамида привлекает туристов и исследователей со всего мира. Однако не следует думать, что это просто живописные виды и удивительная архитектура. За этим поразительным образом скрыты многочисленные тайны, которые до сих пор не раскрыты в полном объеме.

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Невероятная архитектура индейцев

Чичен-Ица была древним городом майя, процветавшим между 600 и 1200 годами нашей эры. Оно являлось политическим, религиозным и торговым центром.

До сих пор непонятно, как именно индейские мастера смогли построить столь огромную и сложную структуру без современных технологий. Пирамида Эль-Кастильо, наиболее известное сооружение Чичен-Ицы, состоит из каменных блоков, тщательно вырезанных и сложенных без каких-либо видимых соединений. Как древние инженеры смогли добиться такой точности в построении, остается загадкой. Некоторые теории указывают на возможное использование примитивных подъемных устройств, другие подчеркивают помощь неизвестных изобретений или внеземных цивилизаций. Однако, детали этого процесса остаются вне нашего понимания.

Чичен-Ица: тайны индейской пирамиды, которые до сих пор шокируют человечество

Также важной частью Чичен-Ицы является Шаровая башня, которая расположена рядом с пирамидой. Это круглое сооружение содержит фрески и рельефы, изображающие людей с неиндейскими чертами лица. Это привлекает внимание к возможной связи между майя и другими цивилизациями, такими как таинственные атланты или пришельцы. Хотя историки не нашли еще доказательства тесной связи местных жителей с окружающим миром, эта гипотеза все еще остается предметом спекуляций и обсуждений.

Чичен-Ица: тайны индейской пирамиды, которые до сих пор шокируют человечество

Религия и астрономия

Другая тайна, связанная с Чичен-Ицой, – это способ, которым жители этого города использовали пирамиду в своем религиозном быту. Исследователи обнаружили, что постройка служила храмом, вероятно посвященным разным богам и богиням древней цивилизации. Но как именно совершались обряды и жертвоприношения, остается загадкой.

Археологи нашли свидетельства о ритуальных убийствах и сжиганиях на пирамиде, но точные детали этих событий неизвестны. Существовали ли тайные проходы или крипты внутри пирамиды, использовавшиеся представителями майя? Этот вопрос все еще не имеет однозначного ответа.

Чичен-Ица: тайны индейской пирамиды, которые до сих пор шокируют человечество

Одним из наиболее загадочных аспектов Чичен-Ицы является его астрономические свойства. Пирамида Эль-Кастильо была умышленно спроектирована таким образом, что солнце создает поразительное световое шоу. Она имеет 365 ступенек, что соответствует количеству дней в году. Не менее поражает астрономический эффект во время весеннего и осеннего равноденствия, когда появляется иллюзия восхода солнца в виде падающей змеи.

Это свидетельствует о высоком уровне знаний майя в области астрономии и математики. И все же ученые до сих пор не сошлись во мнении, как именно индейцы смогли определить точный угол наклона пирамиды и размещение ее ступеней для достижения такого эффекта.

Чичен-Ица: тайны индейской пирамиды, которые до сих пор шокируют человечество

Мифология этого загадочного места

Наконец, одной из самых фантастических загадок Чичен-Ицы является присутствие легендарного "Китайского святилища" внутри пирамиды. По легенде, в этой секретной камере хранилась бесценная казна, которая так и не была найдена. Существует ли эта комната на самом деле или это всего лишь миф? А может, скрытое помещение вообще использовали для других целей, например, для священных ритуалов или хранения важных артефактов.

Чичен-Ица продолжает очаровывать и интриговать людей со всего мира. Эта индейская пирамида является свидетельством величия и разума древних цивилизаций. Археологические раскопки и исследования продолжаются до сих пор.

Чичен-Ица: тайны индейской пирамиды, которые до сих пор шокируют человечество

В 2007 году этот памятник был включен в список Новых семи чудес света, в которые вошли такие достопримечательности, как Великая китайская стена и Колизей. Пирамида майя признана мировым чудом и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Добраться до Чичен-Ицы можно, выехав из города Мерида или Канкун, двух популярных туристических направлений в Мексике. Есть организованные экскурсии, автобусы и такси, которые направляются к этому месту. Также можно взять в аренду автомобиль.

На входе в древний город есть пункт, где вы должны приобрести билет. Также доступны услуги гидов, рассказывающие интересные факты и историю места. Важно взять с собой удобную обувь и защитные средства от солнца, поскольку прогулка может занять некоторое время.

Чичен-Ица: тайны индейской пирамиды, которые до сих пор шокируют человечество

В пик сезона сюда приезжают тысячи туристов каждый день, так что здесь редко бывает малолюдно. Если вы хотите избежать толпы, рекомендуется посещать локацию рано утром или поздно вечером. Кроме пирамиды Кукулькана, в Чичен-Ике есть и другие достопримечательности, такие как "Милирпул" (местный храм), "Каракол" (Обсерватория) и "Нуньял" (Большая площадь).

Посещение древней достопримечательности – это увлекательный опыт, позволяющий открыть для себя удивительный мир майя и полюбоваться величием и архитектурным мастерством этой цивилизации. Возможно, именно вы откроете тайны, скрытые за стенами высокой пирамиды.

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