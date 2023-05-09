Тайна Мачу-Пикчу: почему туристы преодолевают тысячи километров, чтобы увидеть это поселение

Древнее поселение в Перу настолько хорошо спрятано среди Андских гор, что о нем долгое время не знали ни жители соседних городов, ни историки, ни даже завоеватели. Сейчас сюда ежедневно курсирует поезд с туристами, а ученые выстраивают десятки теорий вокруг удивительной архитектуры Мачу-Пикчу. Что же в ней такого особенного?

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Историческая справка

Мачу-Пикчу – это поселение инков, датируемое 15 веком. Оно расположено в горах на высоте 2400 метров над уровнем моря. Все постройки этого города возведены только из камня, без скрепляющих смесей, по типу современного цемента или чего-то подобного.

О Мачу-Пикчу стало известно только в 1911 году, что удивило не только историков, но и жителей Перу. Никто не мог понять, как на протяжении более трех веков никто не натыкался на хорошо сохранившееся поселение или многокилометровую тропу, ведущую прямо к нему.

Загадки инков до сих пор не раскрыты. Почему они поселились так высоко в горах, чем занимались, зачем строить крепость и почему на местных кладбищах почти все скелеты женские?

Резиденция верховного Инка и другие гипотезы историков

До сих пор точно неизвестно предназначение этого высокогорного поселения. Однако у ученых есть несколько достаточно убедительных теорий, одна из которых может оказаться правдой.

Так, некоторые историки утверждают, что Мачу-Пикчу построили как резиденцию верховного Инка Пачакутека. Сторонники этой версии обращают внимание на крепостную форму города, высокие постройки, разделение на районы для знати и прислуги, наличие храмов и мест для жертвоприношений.

Еще одна гипотеза свидетельствует, что этот город использовался как своеобразный учебный центр. Сюда отправляли детей состоятельной знати, чтобы они осваивали различные профессии. Но тогда почему здесь так много было женщин, если в то время образование было привилегией мужчин. Возможно, они овладевали текстильным делом, однако это доказать невозможно.

И последняя версия свидетельствует, что город имел оборонительное назначение. Оно служило центром, из которого проходил контроль над подчиненными окружающими племенами инков, а также над плодородными регионами, которые обеспечивали правящие слои населения продовольствием и медицинскими растениями.

Архитектура города

Она вызывает больше всего вопросов. Все постройки в Мачу-Пикчу возведены исключительно из камней, без использования растворов. Однако они крепко держатся и даже спустя столетия выглядят так, как и раньше. Им не страшно время или природные условия.

Здания, где проживали инки, имели один или два этажа и соломенные крыши. Размеры были разными: от крошечных до очень больших. Но снаружи все они были очень похожи.

Сам город разделен на три части: район с храмами, жилищный сектор, кладбище и темницы.

Хорошо сохранившийся до наших дней Храм Трех Окон – главное здание в религиозной жизни инков. Окна этой святыни, пропускающие солнечные лучи, символизируют трех основателей империи инков.

Также в городе есть консерватория, в которой можно рассмотреть камень Интиватана. Раньше он служил солнечными часами, которыми пользовались местные жрецы.

Город на разломах

Не так давно геолог Руальдо Менегат из Бразилии выдвинул еще одну интересную теорию. Он уверяет, что инки специально построили город так высоко в горах, ведь именно здесь проходит несколько тектонических разломов. Они не просто не помешали строительству, но и поспособствовали ему.

Прежде всего, дело в камнях. Из-за ранее происходящих в этом регионе землетрясений горная порода ослабла и стала более податливой к обработке. Это позволило гораздо легче подготавливать камни для строительства.

Кроме того, те же разломы обеспечили древних инков водой. Вдоль них постоянно стекала талая и дождевая вода. Инки знали, где она собирается, поэтому никогда не было проблем с этим.

В-третьих, из-за большого количества разломов в скале, на котором стоял город, Мачу-Пикчу не угрожало подтопление. Здесь даже была возможность создать канализацию, которой инки удачно воспользовались.

Настоящее название города

Неудивительно, что Мачу-Пикчу – это современное название города, которое ему дали жители Перу. Настоящего же наименования историки не знают, ведь об этом поселении практически ничего не известно. О нем нет никаких упоминаний в летописях или рассказах тех лет, и внутри самого поселения никаких записей не нашли. Так что в переводе современное имя означает "город в горах". Хотя здесь никаких загадок!

Новое чудо света

Мачу-Пикчу входит в список из семи Новых чудес света. Поэтому это поселение оберегается ЮНЕСКО. Несколько лет назад организация обеспокоилась большим количеством туристов, приезжающих на руины горного города. В то время его посещало 2 тысячи человек ежедневно. Потому эту цифру принудительно сократили до 800 человек в день.

Попасть в Мачу-Пикчу сейчас очень просто. Туда курсируют поезда и автобусы, гиды собирают экскурсионные группы, чтобы провести их не только между развалинами древней цивилизации, но и тропинками, по которым ходили инки.

А еще власти Перу периодически поговаривают о создании рядом с городом канатной дорожки, но ЮНЕСКО категорически не поддерживает эту идею и выступает против нее.

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