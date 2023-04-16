15 фактов о Шри-Ланке, которые вас точно удивят

Побывать на Шри-Ланке хотя бы раз в жизни должен каждый путешественник. Это удивительная страна, которую сразу омывают воды океана, моря и залива. Здесь растут тысячи деревьев, поют райские птицы и всегда слышны отголоски диких животных. Что же интересного можно найти на острове – в подборке OBOZREVATEL .

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1. В переводе название страны означает "Благословенная земля". Ранее государство было известно как Цейлон. Именно здесь выращиваются листья для всемирно известного сорта горячего напитка. Кстати, чайные плантации – наиболее посещаемые туристические локации на Шри-Ланке.

2. 70% местных жителей – буддисты. Здесь находится много разных святынь. Поэтому власти очень заботятся о комфорте верующих. Даже в автобусах есть специальные места для монахов.

3. Наверное, это единственная страна мира с двумя столицами – фактической и официальной. Иногда и граждане Шри-Ланки уверенно не могут сказать, какой главный город – Коломбо или Шри-Джаяварденепура-Котте.

4. Рыба и морепродукты на местных рынках стоят очень дешево. Продают их свежими, однако санитарные нормы почти никто не соблюдает. Так что легко можно подхватить какую-нибудь инфекцию или отравиться.

5. Самый популярный местный фаст-фуд – креветки в кляре или тесте. Их продают практически на каждом шагу.

6. Здесь даже в самых дорогих ресторанах иногда заворачивать тарелки в пищевую пленку. Сделано это с учетом вопроса санитарии. Но выглядит, честно говоря, очень неприятно.

7. Практически всюду можно купить мороженое и охлажденную воду. Без этих товаров перенести жару практически невозможно.

8. На острове редко можно увидеть привычные нам кафе. А вот булочные здесь пользуются большой популярностью.

9. Среди местных семей есть четкое разделение на роли. Мужчина здесь – глава семьи и кормилец, женщина – домохозяйка. Самым важным событием жизни для девушки здесь считается свадьба. Ее празднуют 2 дня, при этом устраивают настоящее народное гуляние с разными яркими костюмами, пением и танцами.

10. Несмотря на консерватизм по вопросам брака, на Шри-Ланке очень низкий показатель разводов – менее 1%.

11. Жители страны старательно соблюдают все обычаи своего народа. Здесь есть целых три национальных символа, которые считаются чуть ли не святыми – слоны, львы и звездный лотос.

12. Жители Шри-Ланки в большинстве своем занимаются сельскохозяйственными делами, поэтому ценят и уважают землю и природу. На острове сохранены 6 национальных парков и многие виды редких животных.

13. Шри-Ланка является крупнейшим экспортером специй, среди которых шамбала и корица. При этом страна торгует еще драгоценностями и чаем.

14. Флаг Шри-Ланки – самый старый официальный государственный символ во всем мире.

15. Вряд ли вы услышите благодарность от местных жителей. Вместо "спасибо" они приветливо улыбаются.

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