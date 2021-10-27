17 особенностей жизни в Китае, которые удивляют европейцев

Китай – это страна, где переплелись древняя история и новейшие технологии. Иногда кажется, что местные прилетели с какой-то другой планеты. OBOZREVATEL узнал, какие особенности жизни в Поднебесной удивляют иностранцев.

Китайцам сверхважно быть полезными в социуме. Поэтому даже если они ничем не могут вам помочь, они лучше соврут, чем откажут. Поэтому будьте готовы, что на свой вопрос вы можете получить абсолютно неправдивый ответ.

Увидеть спящего китайца можно где угодно: на скамейке в парке, на стульчиках в офисе или на удобном диване в мебельном магазине. Здесь сиеста ценится гораздо больше, чем в Испании.