17 особенностей жизни в Китае, которые удивляют европейцев
Китай – это страна, где переплелись древняя история и новейшие технологии. Иногда кажется, что местные прилетели с какой-то другой планеты. OBOZREVATEL узнал, какие особенности жизни в Поднебесной удивляют иностранцев.
Китайцам сверхважно быть полезными в социуме. Поэтому даже если они ничем не могут вам помочь, они лучше соврут, чем откажут. Поэтому будьте готовы, что на свой вопрос вы можете получить абсолютно неправдивый ответ.
Увидеть спящего китайца можно где угодно: на скамейке в парке, на стульчиках в офисе или на удобном диване в мебельном магазине. Здесь сиеста ценится гораздо больше, чем в Испании.
Здесь совсем нет понятия личного пространства. Люди могут подходить к вам чуть ли не впритык. А проехаться в метро в час пик – то еще удовольствие.
Европейцы вызывают у местных большой восторг. К вам может подойти на улице незнакомый человек и попросить сфотографироваться. Или в кафе на вас будут пялиться все посетители только через иную внешность.
Женские истерики – это нормальное явление для Китая. Если девушка не получила то, что она хочет от мужчины, она имеет полное право показательно рыдать и кричать, как ребенок.
В торговых центрах существуют специальные комнаты для мужей. Они оборудованы игровыми консолями, телевизорами и другими развлечениями, которыми можно себя занять в ожидании жены.
В Поднебесной есть отдельные тротуары для зависимых от телефонов людей. На этих дорожках даже подсвечиваются указательные линии и, при необходимости, цвета светофора. Это дает дополнительную безопасность тем, кто не может оторваться от смартфона.
В Китае принято рано жениться. Поэтому молодые люди, которые еще не встретили свою любовь, находятся под постоянным давлением со стороны семьи. Чтобы от него избавиться, они иногда берут в аренду "вторую половинку" и знакомят ее с родственниками.
В крупных городах можно запросто наткнуться на велосипедную свалку. Дело в том, что многие компании по аренде этого транспорта одновременно зашли на китайский рынок. И, соответственно, предложение в разы превысила спрос. Да и заядлых велосипедистов в стране не так уж много.
Жители Поднебесной любят вкусно и разнообразно пообедать, но ненавидят тратить на это время. Поэтому едят, как правило, на ходу. Это вызвало бум фаст-фуда. На улицах можно купить все – от традиционной лапши до шашлыка из рыбы или крабов.
Китайцы очень ценят свое время и не готовы тратить его на длинные очереди. Поэтому здесь на каждом шагу стоят автоматы, в которых можно купить продукты и вещи первой необходимости.
Если вы заболеете в Китае, то вам, скорее всего, предложат горячую воду. Здесь она считается чуть ли не главным лекарством от всего.
Вы можете встретить ребенка с "дырой" в штанишках. Однако сделано это отверстие специально, чтобы малыши имели возможность в любое время и в любом месте без проблем сходить в туалет. Ведь подгузники в этой стране – редкость.
Геймерам и игроманам в этой стране приходится нелегко. Их принудительно отправляют на реабилитацию, поскольку считают эти заболевания – главной пандемией современного мира.
На все праздники китайцы дарят деньги. Однако даже здесь есть четкое правило: средства должны быть в красном конверте. Иначе – обида на всю жизнь.
Не удивляйтесь, если увидите много разных вещей с числом 666. Пока во всем мире оно считается дьявольским, в Китае это едва ли не самый счастливый знак, потому что по звучанию на их языке похож на слово "удача".
Китайцев очень легко обидеть. Скажите, что пища вам не по душе – и вот уже вы имеете врага. Поэтому хвалите все, что вы здесь видите или пробуете.
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