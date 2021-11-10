Интересные факты о жизни на Мальте, которые вас удивят

Мальта – одно из самых маленьких островных государств в мире. Однако здесь расположены древнейшие храмы, которые по одной из гипотез строили атланты. OBOZREVATEL собрал 10 интересных фактов об этой стране, которые вас удивят. Существует мнение, что многие тысячелетия назад Мальта была частью могущественной Атлантиды. После того как территория государства ушла под воду, семь островов все же остались невредимыми.

Косвенным, но очень убедительным, доказательством этого является тот факт, что достопримечательности страны старше египетских пирамид. Всего на трех из семи островов Мальты живут люди. Однако там такая жара, что приходится постоянно придумывать методы защиты от солнечных и тепловых ударов. Так, дома на территории государства расположены очень близко, чтобы целый день узкие улицы находились в тени.

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Ежегодно сюда приезжают более полутора миллионов туристов. Это делает страну одним из самых привлекательных направлений отдыха среди европейцев. Кстати, в 2004 году Мальта стала резидентом Европейского союза, а с 2008 полностью перешла на Евро. Несмотря на свою удаленность от материка, у государства много общего с ЕС. Так сложилось потому, что долгие годы страна была колонией Великобритании, что оставило след на ее культуре и обычаях.

Мальтийцы – спокойные и дружелюбные люди. Они пережили долгую историю становления государства, так что с большим уважением относятся к людям всех национальностей. Поэтому здесь очень редко случаются преступления. Даже воровство на острове – вещь необычная.В стране находится один из самых древних в Европе университетов, работающий уже почти 500 лет. И вообще здесь серьезно относятся к образованию. Мальта считается самым крупным центром изучения английского языка. Здесь работают разные учебные лагеря, проводят встречи и вечера, на которых собираются подростки от 13 лет.

Однако и отдыхать этот народ умеет лучше всех на свете. На острове довольно немного праздников, однако на каждый из них устраивают огромные фестивали с танцами, ярмарками и конкурсами. На них приезжают люди со всей страны. Кстати, по статистике, каждый второй мальтиец изучал музыку. Алкоголизм для этой страны вещь непонятная. Местные жители почти не употребляют крепкие напитки. Однако вино здесь пьют все в большом количестве. Оно даже стоит дешевле воды.

Мальтийцы почти никогда не расстаются. Даже в законодательстве не предусмотрена такая опция. Отпуск на Мальте обойдется вам дороже, чем на других островах. Дело в том, что большинство продуктов в государство привозят из Европы, поэтому цены на овощи, мясо или даже питьевую воду здесь очень высокие.

Напоминаем, что на данный момент Мальта внесла Украину в темно-красный список. Это связано с быстрым распространением вируса COVID-19 в стране. Однако туроператоры прогнозируют постепенное ослабление карантина на островах. Поэтому перед поездкой ознакомьтесь с правилами въезда на территорию этого государства.

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