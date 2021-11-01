10 вещей, которые удивляют туристов в Японии

Одна из самых технологически развитых стран мира – Япония – все еще сохраняет древние традиции. Здесь на одной улице можно встретить серьезного работника в черном офисном костюме, самурая, робота-официанта и пожилую пару, которая занимается спортом. Страна долгожителей, трудоголиков и косплееров удивит даже самых искушенных туристов. OBOZREVATEL подобрал для вас 10 вещей, которые удивляют европейцев в Японии.

Гостеприимство

В Японии к вам спокойно может подойти незнакомый человек и подарить, например, пирожное. И это не потому, что он воспринял вас за нищего. Люди в этой стране любят делать приятные вещи друг другу и иностранцам. Особенно это касается детей и пенсионеров. Так они демонстрируют свое благосклонное отношение к окружающим и к миру в целом.

Безопасность

Даже если вы потеряете в Японии кошелек со всеми деньгами и документами, можете не волноваться. В 80% случаев вам его вернут в тот же день. Все это из-за самого низкого в мире уровня преступности. Туристы рассказывают, что даже в Токио – одном из самых больших городов страны – можно спокойно оставить свои вещи на скамейке и пойти плавать или гулять по парку. Однако не советуем так рисковать. Все же, люди бывают разные.

Чистота

Вряд ли на улицах Японии вы увидите мусорник или выброшенный окурок. Жители этой страны очень серьезно относятся к чистоте. Детей с детства приучают убирать после себя где-угодно. Даже футбольные фанаты после матчей оставляют за собой идеально чистые трибуны. Однако это не какая-то новомодная ситуация. Даже в средневековье, когда улицы европейских городов были наполнены грязью и отходами, Япония уже славилась своей опрятностью.

Трудоголизм

Японцы – чрезвычайно трудолюбивая нация. Они могут оставаться на рабочем месте до поздней ночи. И даже существуют специальные люди, которые выгоняют работников домой. Поэтому очень часто можно увидеть, как японцы спят в метро. При этом в стране огромный показатель смертности из-за переутомления. И это очень большая проблема, которую власти уже много лет пытаются решить.

Странные услуги

Хотите заказать себе друга на час? А как насчет семьи на сутки? Все это не шутки, а реалии местной жизни. Как мы уже писали, японцы почти все время проводят на работе, поэтому испытывают дефицит общения. Из-за этого в стране популярны услуги, которые для нас кажутся абсолютно странными. За небольшие деньги вы можете "арендовать" себе собеседника, жену или ребенка.

Капсульные отели

Конечно, такие хостелы уже есть во всем мире. Однако ни одна страна не может похвастаться таким уровнем комфорта капсульных отелей, который предлагает Япония. За несколько евро вы получаете изолированную кровать с телевизором, радио, местом для хранения вещей, розеткой, а иногда в капсулах еще и работает кондиционирование.

Скоростные поезда

Япония славится самой быстрой и высокотехнологичной железной дорогой в мире. Поезда в этой стране могут набирать скорость до 600 км/ч. Любая задержка на железной дороге воспринимается почти как катастрофа. Поэтому в таких случаях проводится служебное расследование, а руководство пишет объяснительную записку для властей и бизнеса.

Макеты блюд

Распространенной практикой для японских ресторанов является демонстрация макетов блюд из своего меню на витрине заведения. Это помогает лучше понять, что именно ты заказываешь. Особенно это актуально для туристов. Кстати, макеты полностью идентичны с готовыми блюдами.

Отсутствие отопления

Посещать Японию в холодное время очень трудно людям, которые привыкли ходить по дому в легких вещах, ведь в Японии отсутствует централизованное отопление. Здесь кажется обычным делом одевать на ночь теплые штаны и свитер. Это связано с частыми катаклизмами в стране. Во время землетрясений часть домов повреждается или полностью разрушается. А устанавливать каждый раз новые трубы и батареи слишком дорого. Поэтому местные жители пользуются обогревателями.

Мода на друзей-иностранцев

Обычно японцы очень трудно идут на контакт с иностранцами. Но среди молодежи существует модное течение, принципом которой является иметь среди друзей хотя бы одного приезжего. Их приглашают на праздники, чтобы продемонстрировать свой статус. Известны случаи, когда японцы нанимали европейских актеров, чтобы те приходили на свадьбу и изображали друзей семьи.

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