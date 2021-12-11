10 малоизвестных мостов, которые удивляют красотой

Большинство стран имеют свои списки красивейших мостов. Кто-то гордится их длиной или высотой, кто-то – инновационными архитектурными решениями. OBOZREVATEL собрал 10 самых красивых из них, о которых вы точно не слышали.

Необычный по своей конструкции мост поражает красотой и оригинальностью. Это две отдельные магистрали, которые по центру пересекаются крест-накрест, создавая единую систему. Этот переход назвали в честь местного общественного деятеля Октавио Фриаса де Оливейра. Однако жители Сан-Паулу чаще называют его "Понте Эстайада", что означает "подвесной мост".

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Один из древнейших мостов Флоренции имеет очень необычный и даже немного хаотичный вид. Дело в том, что в 15 веке здесь начали обустраивать магазины местные мясники. Спрос был огромен, а места мало. Поэтому продавцы расширяли территории своих лавок таким образом, что они оказывались прямо над водой. Сейчас здесь тоже торгуют, но не свининой или говядиной, а дорогими ювелирными украшениями.

Входящий мост на острове Файер Айленд проходит через огромный залив. Его красота видна в любое время, но на закате он особенно прекрасен. Дорогу через водоем построили в 1964 году и стоила она 10 миллионов долларов. Однако ошибки при разработке привели к быстрому ухудшению состояния моста, и сейчас здесь периодически проводят ремонтные работы.

Один из новейших мостов Дананга служит не только переездом через реку Хан, но и огромной туристической достопримечательностью. Сюда приезжают, чтобы посмотреть, как из пасти дракона будет вырываться пламя. И это не игра света или иллюминации, а настоящий огонь. Также здесь проходят шоу, которые делают мост самым популярным в стране.

Железнодорожный мост Кельна с двух сторон имеет величественные вокзалы, через которые ежедневно курсирует более 1200 поездов. Однако это не единственное, что отличает конструкцию от других. Рядом с переездом находится старинный кафедральный собор. Вместе они образуют нераздельную дорогу, которая много лет служит визитной карточкой города.

Каменный мост будто сошел с кинокартин о Средневековье и ведет на удивительный остров Сан Хуан де Гастелугаче. Дорога действительно неоднократно становилась фоном для разных фильмов. К примеру, еще совсем недавно здесь проходили съемки "Игры престолов". Невероятная природа и удивительная лестница, которая ведет на вершину островной горы делают это место популярным среди туристов.

Невероятно романтичный мост ведет к самому известному причалу всего Зеллина. Он простирается от берега на целых 400 метров. Однако это уже сокращенная длина пешеходной зоны. До Второй мировой войны, когда эта территория была разрушена, мост был на 100 метров длиннее.

Удивительно, но Римский мост находится не в Италии. Он расположен в испанском городке Конгас-де-Онис. В 1931 году эту арочную конструкцию признали художественно-историческим памятником. Особенностью архитектурного решения считается копия Креста Победы, прикрепленная к центральной части моста. Кстати, в 737 году рядом построили колокольню, которая должна была оберегать этот путь от разрушения.

Построить мост на этом месте пытались трижды. Однако скорые воды реки Арахтос постоянно разрушали каменные конструкции. В последний раз это произошло совсем недавно – в 2015 году. Однако в 2020 Плаки восстановили и он снова доступен для посетителей.

Еще один малоизвестный, но очень красивый каменный мост Эпира, удивляющий своей красотой. Территория заповедника имеет большие размеры, поэтому не удивительно, что здесь, между горными вершинами, протекает река Аоос. Через нее построили множество мостов, большинство из которых возведены между 17 и 19 веками. Каждый из них заслуживает внимания.

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