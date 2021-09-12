Все включено, но не в отеле. Украинка рассказала, как месяц отдыхать в Турции за тысячу евро всей семьей

У туристов из Украины Турция неизменно пользуется огромной популярностью. Кого ни спроси – хоть раз в жизни, да побывал в Стамбуле или Каппадокии, Анталии либо Алании, Бодруме, Кемере, Мармарисе, Фетхие… Сложно найти агентство, которое не предлагает отдых в этой стране.

OBOZREVATEL узнавал, можно ли бюджетно отдохнуть в Турции, спланировав поездку самостоятельно.

Известная светская журналистка Татьяна Витязь переехала из Киева в курортный городок Махмутлар под Аланией год назад. И именно после того, как побывала здесь на самостоятельно организованном отдыхе. Ее-то мы и расспросили о другой Турции – не all inclusive.

Дорого ли жить в Турции, сколько стоят продукты на рынках и в супермаркетах, как в эту страну дешево летать, много ли зарабатывают турки, как на самом деле они относятся к приезжим – ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этом материале.

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– Все началось с того, что в интернете я познакомилась с девушкой, которая сдавала в Махмутларе квартиру, – вспоминает Татьяна. – Месяц проживания стоил тысячу евро, и мы с подругой решили вскладчину эту квартиру снять. Поехали отдыхать вчетвером: я, она и двое ее детей. Квартира была прекрасная: просторная, чистая, с новой мебелью, со всей бытовой техникой, с кухонной утварью, совсем недалеко от моря… Нам так понравилось, что мы продлили ее еще на месяц. Потом подруга с детьми уехала (им нужно было в школу), а я осталась.

В Турции у меня появился бойфренд, курд, и мы решили снимать жилье вместе. Профессия позволяет мне работать из любой точки земного шара: какая разница, где тексты писать? Сейчас, живя в Турции, я сотрудничаю с разными изданиями как фрилансер и пишу две книги – об украинских звездах. О ком именно, пока не скажу, но это эстрадные звезды первой величины.

Кстати, когда сезон заканчивается, цены на аренду квартир в Махмутларе существенно снижаются. Можно найти за 350–500 евро в месяц, и даже за 250.

– Как в Киеве.

– (Смеется). Только в Киеве это будет окраина, наверное. И зимовать в наших широтах после Турции я уже, если честно, не хочу. Холодно, сыро, пасмурно, снова влезать в пуховик, кутаться в шарф… А здесь все вокруг в олеандрах, благоухает, цветет, до моря рукой подать. Я могу судить о погоде вплоть до января, потому что в январе вынуждена была домой на пару месяцев улететь.

Так вот, на Новый год я купалась. Вода в море была градусов 20, температура воздуха +25.

Сейчас оформляю вид на жительство. В Турции, если долго снимаешь жилье, на год и больше, ты имеешь на это право. А если живешь здесь дольше года, ты можешь получить государственную медицинскую страховку. Стоит она 800 турецких лир в месяц, это 2600 гривен, но, имея ее, ты можешь обратиться за помощью в любое медучреждение.

– У наших соотечественников Турция ассоциируется с отдыхом all inclusive…

– А получится, допустим, у семьи из четырех человек отдохнуть в отеле all inclusive за тысячу евро? Этого на неделю не хватит, не то что на месяц. Да, многим нравится жить в модной гостинице с бассейнами и горками, где обо всем за тебя уже позаботились, где безлимитная вкусная еда, напитки, где тебя кружат-развлекают, привезли, поселили, потом отвезли в аэропорт… Но есть и другая Турция, и у такого отдыха, с которого мое знакомство с ней началось, большие преимущества. Особенно если речь о семейном отдыхе.

Вот вы снимаете квартиру, платите за нее один раз – и к вам туда могут приехать родные, друзья, целая компания. Никто не спросит, сколько вас там живет и кто эти люди, доплачивать за их пребывание не нужно. А в гостинице пришлось бы бронировать дополнительные номера. Таким образом за месяц отдохнуть в этой квартире успевают и родители, и дети, и бабушка еще к ним едет – все довольны и счастливы. Экскурсии можно купить в местном турбюро какие хочешь, съездить в ту же Каппадокию, нынче очень популярную, в Памуккале, заказать прогулку на яхте…

В часе езды отсюда – потрясающий древний город Сиде. Если вы любите античность, то здесь вам и амфитеатр, и храм Аполлона, и храм Артемиды – столько памятников архитектуры, культуры сосредоточено в одном месте! Ну, это же классно – самостоятельно планировать свой досуг и ни от кого не зависеть. Я была в Анталии, Алании, в местных горах. Очень хочу, наконец, добраться до Стамбула. Далековато до него – 800 с лишним километров.

– Доплачивать за коммунальные услуги нужно, если ты снимаешь квартиру, или они входят в стоимость?

– Нужно, но тарифы вполне приемлемые. Когда вы заселяетесь, фотографируете счетчики на воду и электричество, и когда выезжаете. Оплачиваете по тарифам. Плюс нужно выделить порядка 30 евро на клининг: приходит человек, который профессионально этим занимается, выдраивает-вымывает все, проверяет, исправна ли бытовая техника, – и квартира готова к следующей сдаче.

– Как к вам лететь – из Киева?

– С мая по конец октября есть прямые рейсы прямо в Аланию, в аэропорт "Газипаша". В 3:05 вылет – в 5:40 ты на месте. Очень люблю летать турецким лоукостером Pegasus, там билеты порядка 1700–2000 гривен в одну сторону. От аэропорта до Махмутлара 30 километров, такси стоит 18–20 евро (ходят турецкие лиры, доллары, евро, если вы без лир прилетели, не беда). Кроме того, есть разные трансферные компании, которые встречают туристов, прилетающих чартерами. Можно уехать из аэропорта с ними, договорившись заранее – через интернет.

Но пока прямого рейса в Аланию не было, я летала из Киева в Анталию. Это менее удобно, потому что от Анталии до Алании 147 километров, примерно два с половиной часа езды, но тоже сносно, поскольку ходят автобусы – как обычные рейсовые, так и трансферных фирм.

Махмутлар – молодой городок (точнее, это уже даже Алания считается – один из ее районов), ему всего 15 лет. Раньше там, в основном, были сельскохозяйственные угодья. Но однажды, как рассказывали мне местные жители, приехали ирландцы, увидели это место, оно им понравилось – решили инвестировать. Подтянулись англичане, немцы – с тех пор все активно строится и развивается.

– Даже в Украине видела рекламу жилых комплексов в Махмутларе.

– Ой, их очень много, мы в таком живем. Иностранцы обычно покупают квартиры в ЖК, не в турецких домах. Хотя в турецких дешевле.

– Давайте сравним с Киевом – сколько стоит однокомнатная квартира в Махмутларе?

– Здесь такого понятия нет – "однокомнатная квартира". Есть апартаменты 1+1. Это значит, что у вас будет большая кухня-студия, то есть это и кухня, и столовая, и гостиная, а также отдельная спальня. По нашим меркам, это двухкомнатная квартира. Стоит такое жилье 50-60 тысяч евро. Можно найти дешевле – за 45. На первой линии, у самого моря, такого плана апартаменты могут стоить около 100 тысяч евро. Есть побольше: 2+1, 3+1, 4+1… Они, разумеется, дороже. Кроме того, вы можете прочесть: "В жилом комплексе с развитой инфраструктурой". Это значит, у жильцов будет бассейн, зона отдыха, сауна, хаммам, парковка…

– …то есть развитая инфраструктура – это не остановка маршрутки в одном квартале, а не в двух от дома, как мы привыкли?

– Это все удобства, которыми вы можете пользоваться в своем доме, на его территории. Кроме того, это услуги уборщицы, человека, который следит за порядком, ремонтирует технику… Чистота идеальная! Люди работают на совесть. Городок комфортный для жизни: рядом с домом куча магазинчиков, большие супермаркеты, парикмахерские, кафешки…

Школ тоже очень много: есть турецкие, английские, русскоязычные. Частные и государственные. Родители сами выбирают, куда ребенка отдать.

Апартаменты 1+1 стоят, как однушка в Киеве. Только в Киеве вы за эти 50 тысяч евро получите бетонный бункер, в который еще столько же нужно вложить, чтобы он был пригоден для жилья, а в Турции квартиры продают уже с отделкой, с сантехникой, с кухонной панелью… А если это вторичка, то и с мебелью, и с посудой, и даже с комплектом нового постельного белья. Купил – заходи и живи.

– Украинцев много?

– Довольно много, и у всех, с кем общалась, та же история: приехали, отдохнули, продлили. Присмотрели жилье в аренду на долгий срок либо купили. Украинцы, русские, белорусы, немцы, англичане… Очень много иностранцев. У меня уже есть друзья как среди тех, кто "понаехал", так и среди местных – в овощных лавках, рыбных, мясных… Потеряшкой себя не чувствую. Есть группы в "Фейсбуке", куда пишут иностранцы, живущие в Махмутларе: если ты чего-то не знаешь, спроси у людей – они подскажут.

– Язык турецкий уже выучили?

– Пока нет, только несколько фраз знаю. Турки прямо светятся от счастья, когда что-то на их языке произносишь.

– Теперь о самом важном – о ценах. Живя не в отеле, а на съемной квартире, нужно ведь на рынок ходить за продуктами, в супермаркет…

– Аня, почти все продукты в два, а то и три раза дешевле, чем в Киеве.

– Да ну?

– Правда! Особенно радует то, что овощи стоят дешево: помидоры, в пересчете на наши деньги, пять-семь гривен за килограмм, баклажаны и кабачки – по восемь-десять (чтобы понять, сколько это в гривнях, умножайте цены в лирах на три). Самые дорогие помидоры у них черри, около 15 гривен за кило. Авокадо – огромные, граммов по 400 каждый – 30 гривен. В Киеве брала маленькие гривен по 65–70 за штуку. А тут завтракаю только авокадо – кто бы мне сказал, еще совсем недавно! (Смеется).

Круглый год дешевая клубника – 45 гривен за килограмм. Персики по 25. Та же черешня – помните, какой был шок у многих в Киеве, когда у нас черешня первая появилась? 600 гривен, потом 400, 350, 200… Ну кто в Украине, при наших зарплатах, позволит себе килограмм черешни ребенку купить – за 600? А здесь первая черешня была гривен по 70–75. Потом можно было купить за 30, даже за 15. Овощи очень дешевые, потому что турки собирают по два-три урожая в год. И даже нетипичные для Турции фрукты стали выращивать. Ту же горькую дыню, очень полезную, и драконий фрукт – питахайю. 60 гривен за штуку она здесь стоит.

Молочная продукция отличного качества, йогурты турецкие – просто супер. Рыба гораздо дешевле, чем в Украине. За ней, правда, лучше ехать на рыбный рынок в Аланию (это рядом), хотя можно и в супермаркете купить отличные сибас и дораду, в пределах 100–200 грн за килограмм. О лобстерах, осьминогах, креветках уже не говорю – фото покажу, и вы увидите, сколько этого всего на рынке. Спокойно можно обойтись без all inclusive.

Единственное, что дорого стоит, от 450 гривен, это мясо: регион такой, мало фермерских хозяйств, где выращивают скот. Но раз-два в неделю вполне можно позволить себе купить каре ягненка или стейки. А курятина как раз дешевле, чем у нас. Без мяса не сидим, борщ есть из чего сварить.

– Таня, вы понимаете, что мы это напишем – и наши соотечественники подумают, что все, зрада, хаем нашу страну, превозносим Турцию, заманиваем украинцев туда?

– Ну, может, кто-то и подумает, но будет в корне не прав. Такие вещи должны заставлять о другом задуматься: почему у них вот так, а мы до сих пор так не можем? Почему украинцу комфортно не у себя в стране, а в чужой стране? Разве так должно быть?

Кстати сказать, турки не очень-то много и зарабатывают. Минимальная зарплата в Алании и Махмутларе –где-то девять-десять тысяч гривен. Кто работает в туристическом бизнесе, у тех, конечно, больше.

Если мы интегрируемся куда-то – в Европу, в большой мир – мы должны смотреть по сторонам, сравнивать, учиться чему-то. И государство в целом, и каждый отдельно взятый человек. Например, не бояться отдыхать так, как ты хочешь. Ездить туда, куда ты хочешь. И жить за свои деньги там, где тебе комфортно. В свое удовольствие. Родину это не мешает любить, поверьте.