Британцы составили топ-5 самых безопасных стран в случае, если начнется Третья мировая война

В то время, когда угроза Третьей мировой войны ежегодно растет на фоне военной агрессии в Украине, Израиле и конфликта в Таиланде британцы задумались над странами, где можно безопасно переждать так называемый апокалипсис.

Как отмечает Express, Третья мировая война может стать наиболее разрушительным вооруженным конфликтом в истории, учитывая наличие ядерного оружия у девяти стран – США, Великобритании, России, Франции, Китая, Израиля, Индии, Пакистана и Северной Кореи. Существует большая вероятность выжить, находясь в пяти самых безопасных странах на планете.

Новая Зеландия

Новая Зеландия в последние годы превратилась в своеобразное убежище безопасности. Ее выбирают миллионеры и строят там свои бункеры премиум-класса. К примеру, миллиардеры из Кремниевой долины Сэм Альтман и Питер Тиль имеют план эвакуации на островную страну на случай апокалипсиса.

Благодаря развитым городским центрам и богатству природных ресурсов Новая Зеландия является идеальным местом для создания частных укрытий для мировой элиты.

Чили

Чили, Южная Америка, отдалена от основных мест военных действий времен Второй мировой войны, поэтому, вероятно, возможная новая мировая война также минует. Эта страна является одной из наиболее экономически стабильных наций в Южной Америке и поддерживает прочные связи с такими странами, как Великобритания и США.

Чили богата разнообразием пищевых культур и природных ресурсов, а также имеет высокий уровень развития инфраструктуры и современных технологий, поэтому покоя и комфорта, находясь в стране, можно ожидать.

Гренландия

Остров Гренландия, как известно, отдаленный, горный и политически нейтральный, что делает его идеальным местом для пребывания в чрезвычайных ситуациях. Несмотря на суровый климат, Гренландия имеет плодородные земли и отличные места для рыбалки, что может быть полезно для поддержания жизни во время затяжной войны.

Фиджи

Фиджи – это отдаленная от материков страна в Тихом океане. Этот нюанс, а также потенциальное отсутствие военной стратегии означает, что государство занимает высокое место в Глобальном индексе мира. Фиджи имеет несколько городских районов, немало традиционных сел и доступ к природным ресурсам – полезные ископаемые, рыба и густые леса.

Исландия

Благодаря своей удаленности от материка Европа Исландия довольно безопасно место, куда можно переселиться. Ее доступ к возобновляемым источникам энергии и природным ресурсам делает ее привлекательным местом для переезда в случае глобальных проблем. Впрочем, стоит взять с собой самую теплую одежду, ведь летом температура редко может достигать 14°C.

Ранее OBOZ.UA писал более широкий список из 12 стран, где можно спрятаться от апокалипсиса. Несколько из них расположены в Европе.

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