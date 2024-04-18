В Индонезии не на шутку разбушевался вулкан: как выглядит 'огненный ад'. Фото и видео

16 апреля в Индонезии началось извержение вулкана Маунт-Руанг, выбрасывающего огненную лаву и пепел на тысячи метров в ночное небо. Стихийное бедствие заставило эвакуировать 11 тысяч человек в провинции Северный Сулавеси.

Извержение вулкана началось около 19:19 по местному времени, сообщает Национальное информационное агентство Antara. Более 800 жителей из близлежащих деревень нашли убежище в церквях и общественных центрах.

Индонезия является самым большим государством-архипелагом в мире. Страна расположена в "огненном аду", где тектонические плиты сталкиваются под поверхностью Тихого океана, вызывая землетрясения и извержения вулканов.

Гора Руанг – это стратовулкан, на протяжении многих лет покрывшийся слоями в результате взрывных извержений лавы, обломков горных пород и пепла.

"Это часть мира, где есть много действующих вулканов", – сказала доктор Трейси К. П. Грегг, возглавляющая геологический факультет Университета Буффало. Его последнее крупное извержение произошло в 2002 году, когда столб лавы и пепла достиг 43 километра высотой, рассказывает эксперт. Сейчас извержение не так сильно, как предыдущее, добавила она.

"По меньшей мере, 11 615 жителей, находящиеся в зоне риска, должны эвакуироваться в безопасное место", – цитирует газета Kompas Абдула Мухари, руководителя центра данных, коммуникаций и информации агентства по стихийным бедствиям. Высокопоставленные лица также озабочены тем, что часть вулкана может упасть в море и вызвать цунами, как это произошло во время извержения в 1871 году.

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