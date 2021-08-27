В Офисе президента рассказали, какие документы будут подписаны в ходе визита Зеленского в США

Глава государства Владимир Зеленский во время рабочего визита в США вместе с американскими политиками подпишет ряд важнейших документов о сотрудничестве. В частности речь идет об оборонном партнерстве, исследований в космической отрасли и проектов новых научных испытаний.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента после встречи заместителя главы ведомства Романа Машовца с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями посольства США в Украине, передает "Украинская правда". На ней были подняты вопросы повышения эффективности и возможного увеличения группы американских советников в сфере безопасности и обороны.

"Машовец отметил практическую готовность проработки проектов трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектов в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере. Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита президента Украины в США", – отметили в Офисе украинского гаранта.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский посетит Вашингтон с рабочим визитом 31 августа. Ключевой целью поездки станет аудиенция с главой Белого Дома Джо Байденом.