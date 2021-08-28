США выделят Украине $60 миллионов: куда направят деньги

Соединенные Штаты Америки выделят для Украины до 60 млн долларов помощи. Согласно указу президента США Джо Байдена, деньги направлены для укрепления обороноспособности государства.

Соответствующий документ появился на сайте Белого дома в пятницу, 27 августа. Меморандум подписан главой Соединенных Штатов, а за его выполнение ответственен американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки... я делегирую государственному секретарю полномочия направить до 60 млн долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", – сказано в документе.

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Отметим, что указ был обнародован в преддверии встречи Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Запланировано, что это состоится 31 августа, хотя ранее сообщалось о другой дате рабочего визита.

В Америке Зеленский должен провести несколько дней. Главу украинского государства также пригласили на встречу с членами Конгресса.

Ранее сообщалось, что Зеленский в США должен подписать ряд важных документов с партнерами, в том числе по сотрудничеству в оборонной сфере.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в МИД Украины уверены: пока нет никаких сигналов, что переговоры Байдена и Зеленского могут отменить или перенести.

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