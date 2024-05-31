В работе Telegram зафиксированы сбои

В работе мессенджера Telegram днем 31 мая произошел сбой. Часть пользователей жаловалась на то, что сообщения в чаты не отправлялись.

У некоторых интернет-юзеров программа работала в обычном режиме. Причина ошибок пока что неизвестна.

Согласно информации портала Downforeveryoneorjustme.com, на сбой после 15:00 пятницы жаловались пользователи из Украины и соседней Беларуси.

Последние заметные проблемы в работе Telegram были зафиксированы 27 апреля 2024 года. Они длились около часа и были более масштабными.

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