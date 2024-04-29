Официальные боты в Telegram, помогавшие в борьбе с агрессией РФ, возобновили работу: что известно

Официальные украинские боты в Telegram, помогавшие в борьбе с агрессией России, возобновили работу. Речь идет о виртуальных работах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о "єВорог" Минцифры.

Накануне появились их пророссийские "клоны". Об этом сообщил 29 апреля Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Помните: враг может создавать псевдоботы и боты-двойники, через которые может распространять дезинформацию или собирать ваши данные. Чтобы помешать, используйте инструмент для проверки чат-ботов",– подчеркнули в ведомстве.

Также там посоветовали лучше подписываться на канал SPRAVDI в WhatsApp и Viber, где данные пользователей будут точно в большей безопасности.

Напомним: мессенджер Telegram заблокировал официальные украинские чат-боты, которые использовались для связи с нашими агентами для передачи информации с временно оккупированных территорий и отслеживания действий врага.

В частности, по состоянию на вечер 28 апреля перестали работать: "єВорог" Минцифры, "STOP Russian War bot" СБУ, "Главный бот разведки" ГУР Минобороны, а также бот координат на юге Украины, бот ПВО для отслеживания "Шахедов" и другие.

Сообщалось, что активными в сети оставались опасные российские боты-клоны, которые не являются официальными и были созданы агрессором для сбора информации об украинских партизанах и патриотах.

На ситуацию отреагировало ГУР, заверив, что персональные данные пользователей остались в безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, компания Apple постоянно посылает руководству Telegram письма о доступе своих пользователей к "общим новостным/пропагандистским каналам". Для людей с украинскими SIM-картами некоторые изменения в этом плане "могут быть неизбежными".

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