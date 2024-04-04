Как защитить свой Telegram от взлома: подробная инструкция

Злоумышленники могут сделать копию SIM-карты или перехватить SMS с кодом активации Telegram на новом устройстве, чтобы зайти в аккаунт, прочитать историю переписки и писать от имени пользователя. Чтобы защититься от взлома, необходимо настроить двухфакторную аутентификацию.

Об этом пишет сайт советов по цифровой безопасности "Як?". Как говорится в статье, двухфакторная аутентификация означает, что для входа на новом устройстве нужно будет ввести не только код из SMS, но и пароль, который придумали и знаете только вы.

Тогда злоумышленник, клонировавший "семерку" или перехвативший SMS-сообщение с кодом, не сможет зайти в чужой мессенджер, не узнав пароля.

И наоборот, если он узнал пароль, но не может узнать код из SMS, он также не сможет войти в аккаунт.

Как настроить двухфакторную аутентификацию в Telegram на Android

1. Нажмите три линии в левом верхнем углу и выберите "Настройки".

2. Выберите пункт "Конфиденциальность и безопасность".

3. Выберите "Двухэтапная проверка" и далее – "Установить дополнительный пароль".

4. Telegram предложит дважды ввести пароль. По желанию можно добавить подсказку (но не слишком очевидную для хакера).

5. По желанию можно добавить email для сброса пароля. При этом следует использовать только защищенную почту, где также настроена двухфакторная аутентификация. Этот пункт можно пропустить, однако тогда не будет возможности восстановить доступ к аккаунту в случае, если вы забудете пароль.

При создании пароля самое важное – не забыть свой пароль, напоминают эксперты. Чтобы этого избежать, можно записать пароль и хранить в надежном месте.

6. Двухфакторная аутентификация включена. Теперь при входе с нового устройства необходимо будет вводить и код из SMS, и пароль.

Как настроить двухфакторную аутентификацию в Telegram на iOS

1. Зайдите в "Настройки" (зубчатое колесико) в правом нижнем углу приложения.

2. В "Настройках" выберите "Конфиденциальность и безопасность".

3. Выберите пункт "Двухэтапная проверка" и далее – "Установить дополнительный пароль".

4. Telegram предложит дважды ввести пароль. По желанию можно добавить подсказку (но не слишком очевидную для хакеров).

5. По желанию, можно добавить email для сброса пароля, однако следует использовать только защищенную почту, где также настроена двухфакторная аутентификация. Без добавления почты не будет возможности восстановить доступ к аккаунту в случае, если вы забудете пароль.

При создании пароля самое важное – не забыть свой пароль, напоминают эксперты. Чтобы этого избежать, можно записать пароль и хранить в надежном месте.

6. Двухфакторная аутентификация включена. Теперь для входа с нового устройства необходимо будет вводить и код из SMS, и пароль.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник ГУР Кирилл Буданов назвал Telegram проблемой для нацбезопасности, но в то же время признал, что благодаря ему можно доносить информацию людям на оккупированных территориях.

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