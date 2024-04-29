Произошла ошибка: в Telegram объяснили, почему блокировали боты украинских спецслужб

В Telegram прокомментировали ситуацию с временной блокировкой украинских ботов Главного управления разведки, Службы безопасности и Минцифры. Там заявили, что причиной их отключения стало "ложное срабатывание".

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова представителя Telegram. "Боты были временно отключены из-за ложного срабатывания, но с тех пор были возобновлены", – сказал тот.

Больше деталей представитель мессенджера не предоставил.

Напомним, что 28 апреля мессенджер Telegram заблокировал украинские официальные чат-боты, которые использовались для передачи информации с временно оккупированных территорий и отслеживания действий врага. Россияне оперативно создали свои "клоны" заблокированных ботов.

В ГУР отметили, что их "Главный бот разведки" был необоснованно заблокирован в Telegram. А вместе с ним ряд других ресурсов, которые противодействовали военной агрессии России против нашей страны.

По состоянию на утро 29 апреля украинские боты в Telegram, которые помогают в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, компания Apple оправляет руководству Telegram письма о доступе своих пользователей к "общим новостным/пропагандистским каналам". Для людей с украинскими SIM-картами определенные изменения в этом плане "могут быть неизбежными".

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