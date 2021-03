В мире продали первый пост в Twitter за $2,9 млн

На аукционе за 2,9 млн долларов продали первую публикацию в Twitter соучредителя и гендиректора компании Джека Дорси.

Такую дорогую покупку совершил гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сен Естави, о чем сам сообщил в соцсети.

"Это не просто твит! Думаю, спустя годы люди поймут истинную ценность этого твита, как картины Моны Лизы", – написал он.

Отметим, что пост с текстом "just setting up my twttr" (Просто настраиваю свой твиттер) продали на платформе Valuables, где проводят аукционы для твитов, что подписаны их авторами. Твиты продаются как невзаимозаменяемые токены (NFT).

Дорси добавил, что все вырученные деньги передаст на благотворительность. После покупки сам твит никуда не делся и также размещен в сети, однако у публикации теперь новый владелец.

Поясним, что в основе NFT лежит технология блокчейна, которая также используется в криптовалютах.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск записал трек в стиле техно, который посвятил технологии NFT.