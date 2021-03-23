В мире продали первый пост в Twitter за $2,9 млн

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Технологии
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В мире продали первый пост в Twitter за $2,9 млн

На аукционе за 2,9 млн долларов продали первую публикацию в Twitter соучредителя и гендиректора компании Джека Дорси.

Такую дорогую покупку совершил гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сен Естави, о чем сам сообщил в соцсети.

"Это не просто твит! Думаю, спустя годы люди поймут истинную ценность этого твита, как картины Моны Лизы", – написал он.

В мире продали первый пост в Twitter за $2,9 млн

Отметим, что пост с текстом "just setting up my twttr" (Просто настраиваю свой твиттер) продали на платформе Valuables, где проводят аукционы для твитов, что подписаны их авторами. Твиты продаются как невзаимозаменяемые токены (NFT).

В мире продали первый пост в Twitter за $2,9 млн

Дорси добавил, что все вырученные деньги передаст на благотворительность. После покупки сам твит никуда не делся и также размещен в сети, однако у публикации теперь новый владелец.

Поясним, что в основе NFT лежит технология блокчейна, которая также используется в криптовалютах.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск записал трек в стиле техно, который посвятил технологии NFT.

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