Маск записал песню и продает ее с аукциона. Видео

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск записал трек в стиле техно, который посвятил технологии NFT.

Запись он опубликовал в Twitter, отметив, что "продает эту песню о NFT как NFT". Клип длительностью 2:20 минут представляет собой набор отсылок к криптовалютам и мемам о них.

В кадре можно рассмотреть спутник Земли Луну и слово Hodl, которое является опечаткой слова слову hold – "держать". Данная фраза известна среди держателей криптовалюты, призывающая не продавать даже во время падения курса. Также на статуэтке есть отсылка к криптовалюте Dogecoin и к стратегии Buy And Hodl.

Добавим, что Маск выставил этот твит на продажу и за него уже предлагают 625 ETH (1,12 млн долларов).

Поясним, что технология NFT (Non-fungible token) – это тип цифровых активов на блокчейне, который позволяет закрепить за собой право собственности на цифровой товар, а затем продать его. При помощи NFT можно продавать музыку, цифровые картины, посты в соцсети и прочее.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский бизнесмен Илон Маск разбогател за сутки на рекордную сумму – $25 млрд.