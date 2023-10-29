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В iOS 17 нашли скрытую функцию: зачем нужна и как работает

Алина Милсент
Технологии
1 минута
462
В iOS 17 нашли скрытую функцию: зачем нужна и как работает

Не секрет, что гаджеты негативно влияют на зрение. Производители смартфонов предлагают снижать яркость дисплея и использовать такие функции как темный режим, ночной режим, автоматическое затемнение экрана и т.д.

Недавно компания Apple представила новую опцию Screen Distance в iOS 17 (и iPad OS 17) для устройств, поддерживающих FaceID. Подробности о функции рассказало издание Slash Gear.

Что такое Screen Distance и зачем эта функция

Screen Distance использует переднюю камеру устройства и другие датчики, чтобы определить, насколько далеко ваши глаза находятся от дисплея. Если вы держите гаджет слишком близко в течение длительного периода времени (примерно несколько минут), на экране появится предупреждение.

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В iOS 17 нашли скрытую функцию: зачем нужна и как работает

Нельзя держать гаджеты на расстоянии менее 30 см от глаз. Screen Distance поможет определить оптимальное расстояние.

Разработчики объясняют необходимость этой функции заботой о здоровье. Основная цель Screen Distance – помочь пользователям избавиться от вредной привычки держать экран слишком близко. и самым уменьшить напряжение на глаза

Apple также считает, что Screen Distance поможет избежать развития миопии (близорукости) у детей.

Как включить Screen Distance

Чтобы начать использовать Screen Distance, вам нужен iPhone X или более поздней версии с iOS 17 или с iPad OS 17.

Для включения функции:

  • откройте программу "Настройки" ("Settings app");
  • выберите Screen Time;
  • нажмите "Расстояние до экрана" ("Screen Distance");
  • коснитесь переключателя рядом с Screen Distance, чтобы включить функцию (переключатель будет зеленым для включения и серым при выключении).

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