Увеличенная память и лидар: собраны все слухи о новом iPhone 13

Новый смартфон от Apple, который может называться iPhone 13 вероятно получит внутренний объем памяти в 1 Тб. Однако такую версию получат только старшие модели.

Такой прогноз дал аналитик Wedbush Дэниел Айвз, передает BGR. По его данным, новый "яблочный" смартфон получит камеру с лидаром, включая даже бюджетные версии mini.

Еще Айвз добавил, что в 2020 году Apple покажет смарт-очки с функцией смешанной реальности (mixed reality). А в 2024 году состоится презентация первого проекта беспилотного электрокара Apple Car.

Видео дня

Добавим, что ранее инсайдеры сообщали, что iPhone 13 может получить новый дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, сохранив прежний дизайн устройства. Также новый флагман от Apple будет оформлен в металлическом корпусе.

Также по слухам в сети iPhone 13 будет оснащен четырьмя камерами. Например, ожидается широкоугольный объектив на 64 мегапикселя с 1-кратным оптическим и 6-кратным цифровым увеличением.

По некоторым данным iPhone 13 может выйти без физических разъемов для подключения зарядного провода, что усилит влагозащиту устройства.

Но есть мнение, что iPhone 13 не получит существенных различий между моделями. Ожидается, что все версии смартфона будут иметь идентичный набор технологий.

Добавим, что iPhone 13, не смотря на пандемию коронавируса, должен выйти в привычные даты для презентации новых устройств Apple – сентябрь-октябрь 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, как взломать почти любой iPhone.