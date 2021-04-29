Эксперты рассказали, как взломать почти любой iPhone

Почти любой iPhone от компании Apple можно взломать при помощи встроенной в iOS службы AirDrop.

Об этом рассказали эксперты из Дармштадтского технического университета (Германия). Специалисты пояснили, что AirDrop позволяет передавать данные между iPhone по номеру телефона или идентификатору Apple ID. Но немецкие специалисты смогли обойти это ограничение.

Был создан инструмент под названием PrivateDrop, который с помощью Wi-Fi-передатчика сканирует окружающее его пространство на наличие смартфонов или других девайсов Apple с активной функцией AirDrop.

После успешного сканирования девайс делает запрос на подключение к iPhone. В ходе данного процесса PrivateDrop, по словам специалистов, пытается "втереться в доверие к жертве". Алгоритм путем подбора находит подходящий телефонный номер или адрес электронной почты и демонстрирует его AirDrop жертве. Таким образом, устройство злоумышленника может получить разрешение на обмен данными.

Специалисты пояснили, что могут взломать практически любой iPhone, все зависит только от времени и степени агрессивности кибератаки. По их подсчетам, можно взломать около 1,5 миллиарда iPhone.

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