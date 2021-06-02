Появились свежие данные о новом iPhone 13
Инсайдеры сообщили, что новый iPhone 13 от компании Apple не получит сильного разъединения между моделями. Ожидается, что все версии смартфона получат идентичный набор технологий.
При этом разница между обычными версиями и флагманами будет заключаться в габаритах, количестве сенсоров и частоте обновления экрана, передает DigiTimes.
Также все модели iPhone 13 могут получить стабилизацию со сдвигом сенсора, которая сейчас есть только в iPhone 12 Pro Max. Эта опция позволяет делать более четкие фотографии при съемке с рук и во время движения, компенсируя вибрации устройства.
Портал отмечает, что Apple увеличила объемы заказов на датчики изображения и приводы для механизмов камер. Кроме того, компания Samsung уже начала производство 120-герцевых LTPO-панелей для будущих "яблочных" флагманов. На более доступные модели будут устанавливать LTPS-дисплеи от LG.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Названы сроки выхода iPhone 13 в 2021 году.
В сети появились первые слухи об iPhone 13.
Стало известно, как будет выглядеть iPhone 13.