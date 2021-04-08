В NASA объяснили радугу на Марсе. Фото
В NASA объяснили, что радуга, которую заснял на Марсе ровер Perseverance оказалась лишь бликом линзы камеры.
Как сообщает в Twitter американское космическое ведомство, фото было сделано задней камерой марсохода, предназначенной для предотвращения опасностей.
"Многие спрашивали: это радуга на Марсе? Радугу создает свет, отраженный от капель воды. Но для конденсации воды здесь недостаточно, а жидком виде она не может существовать – слишком холодно. Эта дуга – вспышка линзы", – пояснили в NASA.
Напомним, что марсоход Perseverance спустя более шести месяцев полета – 18 февраля – приземлился на поверхность Марса. Вскоре после посадки ровер прислал на Землю первые снимки, сделанные на поверхности.
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