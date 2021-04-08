У NASA пояснили веселку на Марсі. Фото

У NASA пояснили, що веселка, яку зняв на Марсі ровер Perseverance, виявилася лише відблиском лінзи камери.

Як повідомляє у Twitter американське космічне відомство, фото було зроблено задньою камерою марсоходу, призначеною для запобігання небезпекам.

"Багато хто запитував: це веселка на Марсі? Веселку створює світло, відбите від крапель води. Але для конденсації води тут недостатньо, а в рідкому вигляді вона не може існувати – занадто холодно. Ця дуга – спалах лінзи", – пояснили в NASA.

"Веселка" на Марсі NASA

Нагадаємо, що марсохід Perseverance через більш як шість місяців польоту – 18 лютого – приземлився на поверхню Марса. Незабаром після посадки ровер надіслав на Землю перші знімки, зроблені на поверхні.

Як повідомляв OBOZREVATEL: