Целые страны могут исчезнуть навсегда: какую катастрофу прогнозируют в ООН

Мир на пороге новых глобальных катастроф. Пока планета приходит в себя после сокрушительных землетрясений в Турции и Сирии, в ООН прогнозируют новые природные катаклизмы.

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Глобальное потепление – одна из самых больших опасностей, и ученые-климатологи давно уже бьют тревогу, ведь нынешних действий недостаточно, чтобы остановить кризис планетарного масштаба. Чем грозит таяние ледников, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ледники постоянно тают, уровень моря повышается – и вскоре мы можем своими глазами увидеть наводнения невероятных масштабов. Они повлияют на мировую экономику и разрушат инфраструктуру, не говоря уже о многотысячных жертвах, которые принесет с собой катастрофа.

Недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что исчезнуть навсегда могут не только отдельные регионы и города, но и страны.

Он предостерег, что есть вероятность потери большого количества общин. Человечество предстало бы перед проблемой нового, самого масштабного в истории, переселения народов. Некоторые регионы вернутся в первобытно-общинный строй – появится конкуренция за питьевую воду, еду, ресурсы, землю.

Гутерреш отметил, что ситуация изучается Комиссией международного права. Странам может угрожать климатический кризис.

Всемирная метеорологическая организация подсчитала, что температура в Мировом океане нагревается невероятными темпами. За последние 100 лет температура поднялась больше, чем за предыдущие 11 тысяч лет. Таяние ледников повлечет за собой наводнения, затопление и цунами.

По прогнозам ученых, четыре страны могут уйти под воду. Китай, Индия, Пакистан и Перу – в самой большой зоне риска. Это может привести к миллионным человеческим жертвам.

Человечество должно немедленно принять меры по сокращению использования ископаемого топлива – нефти, газа, углерода. Их следует заменить чистыми источниками энергии, которые, к тому же, могут увеличить энергоэффективность. И каждый может начать с себя. Наши ежедневные решения влияют на будущее планеты. Эксперты подсчитали: если люди хоть частично откажутся от ежедневных поездок на авто и в разы снизят количество авиаперелетов, перейдут на зеленую энергетику и изменят свои ежедневные привычки по выбору пищевых продуктов, это может уберечь планету и замедлить темпы глобального потепления.

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