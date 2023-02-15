Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 40 тыс. человек: среди спасенных на 9-й день – два брата. Фото

Количество жертв мощного землетрясения в Турции и Сирии продолжает увеличиваться. По состоянию на утро 15 февраля известно уже о более чем 41 тыс. погибших.

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В то же время спустя больше недели спасатели продолжают находить под завалами разрушенных домов выживших людей. Об этом сообщает Reuters (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стихийно бедствие привело к уничтожению целых городов в Турции и Сирии. Сотни тысяч человек остались без жилья и теперь вынуждены приспосабливаться к выживанию в сложных условиях.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, турецкие потери составили 35,3 тысяч погибших. В Сирии, согласно сообщениям государственных СМИ и агентства ООН, погибло более 5814 человек.

Многие люди, которые остались без жилья, отмечают, что гуманитарной помощи не хватает, и им приходится жить в палатках или строить импровизированные жилища.

Спасательная операция продолжается больше недели и несмотря на существенные разрушения под завалами продолжают находить выживших. Так, 9 человек были спасены из-под завалов в Турции 14 февраля, более чем через неделю после сильного землетрясения.

Среди спасенных были два брата в возрасте 17 и 21 года, вытащенные из многоквартирного дома в провинции Кахраманмарас, а также сирийский мужчина и молодая женщина в Антакье. Некоторые люди пробыли под завалами своих домов более чем 200 часов.

Спасатели утверждают, что под завалами все еще могут находится живые люди, поэтому поисковые операции не останавливаются ни на минуту. Однако в ООН заявили, что спасательные операции подходят к концу и сейчас внимание будет фокусироваться на оказании помощи тем, кто остался без крыши над головой.

Напомним, украинские спасатели продолжают оказывать помощь в Турции после масштабных разрушений, к которым привела серия мощных землетрясений. Сотрудникам ДСНС удалось спасти женщину из-под завалов.

Ранее сообщалось, что накануне была подтверждена гибель гражданки Украины Юлии Петровой и двоих ее детей: 10-летнего Захара и 5-летнего Матвея.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Эрзинь на юге Турции, где произошло самое смертоносное за последние годы землетрясение, уцелели все дома и не пострадал ни один житель. Мэр города Оккеш Эльмасоглу объяснил это тем, что при строительстве в городе придерживаются всех правил и норм.