Искусственный интеллект воссоздал недостающие фрагменты картины Рембрандта "Ночной дозор"

Посетители Рейксмузеум в Амстердаме, столице Нидерландов, смогут увидеть известнейшую картину Рембрандта "Ночной дозор" в своем первоначальном виде. Работу обрезали в 1715 году, чтобы поместить в новое пространство Королевского дворца, однако сейчас ее удалось реставрировать с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщает The New York Times, восстановить полотно взялся старший научный сотрудник музея Роберт Эрдманн. Он обучил компьютер воссоздавать недостающие элементы пиксель за пикселем в стиле Рембрандта. По словам Эрдманна, проект такой сложности стал возможен благодаря относительно новой технологии, известной как сверточные нейронные сети – класс алгоритмов искусственного интеллекта, предназначенных для помощи компьютерам в понимании изображений.

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Сама картина была написана в 1642 году и с тех пор была национальным достоянием, что не защитило ее – по всему периметру полотна были отрезаны и утеряны большие полосы. С 19 века "Ночной дозор" с отделкой находится в Галерее почета Государственного музея Нидерландов.

Отмечается, что вырезанная картина имеет ширину около 15 футов и высоту 13 футов (1 фут = 30,48 см). Примерно в два футах от левого края холста были отрезаны и еще девять дюймов от верха. Меньший ущерб был нанесен нижней части, которая потеряла около пяти дюймов, и правой стороне – там убрали три.

Реконструкция позволит посетителям увидеть утраченные фигуры слева – двое мужчин и мальчик – и, что более важно, почувствовать скрупулезную конструкцию Рембрандта в композиции произведения. С недостающими частями первоначальный динамизм шедевра возвращается к жизни, что дает представление о первоначальной задумке художника.

Теперь впервые за более чем 300 лет публика сможет увидеть картину "почти в том виде, в каком она была задумана", отметил директор музея Тако Диббитс. Восстановленные отрезанные части повесили рядом с оригиналом, чтобы дать представление о "Ночном дозоре", как задумал Рембрандт.

Стоит отметить, что одна копия "Ночного дозора" уже существует. Ее сделал голландский художник Геррит Лунденс еще в 17 веке, через 12 лет после создания оригинала и до того, как он был обрезан. Однако его стиль был далеко не таким детализированным, как у Рембрандта. Композиция Лунденса также гораздо более свободна, фигуры беспорядочно разбросаны по холсту, поэтому ее нельзя было использовать для воссоздания один-к-одному.

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Искусственный интеллект – это свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека; наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. ИИ связан со сходной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами.

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