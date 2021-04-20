Французский художник превратил фасад школы в Киеве в произведение искусства

В рамках фестиваля "Французская весна в Украине", французский художник Nelio, создал стенопись под названием "2104141700" на фасаде лицея №157, что на Оболонском проспекте, 12в.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил куратор проекта Олег Соснов.

"Благодаря своей динамичной композиции и игре цветов, новая стенопись французского художника Nelio, который украшает лицей №157 города Киева, предлагает школьникам и жителям города окунуться в нефигуративное искусство", – отметил Соснов.

Французский художник, подчеркнул, что его работа посвящена важности обучения.

"Прямолинейные формы напоминают окружающие архитектурные элементы и подчеркивают строгость и серьезность, необходимые для обучения в школе. Однако, благодаря игре пастельных цветов и более органических фактур, эти формы будто сливаются и смягчаются, создавая однородное и гармоничное целое. Таким образом, произведение становится более живым и теплым, что символизирует социальный аспект обучения ", – рассказал Nelio.

Проект реализован при поддержке Посольства Франции и Французского Института в Украине.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, недавно на Оболони появился новый яркий мурал, посвященный украинским дорогам. Его автором стал известный художник Александр Корбан.