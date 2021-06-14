В Украине разработали уникальный боевой дрон, фактически невидимый для противника

В Украине создали уникальный сверхбыстрый боевой дрон ACE ONE. Его скорость приближена к сверхзвуковой, а для радаров он фактически невидим.

Об этом на своей странице в Facebook в понедельник, 14 июня, сообщил украинский IT-предприниматель и изобретатель Владимир Усов, экс-глава Государственного космического агентства. Как отметил он, над разработкой этого беспилотного летательного аппарата работали 25 лучших украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли.

Уникальный украинский дрон имеет технологию stealth (комплекс способов снижения заметности) и роевые возможности. Благодаря в том числе плоскому крылу, ACE ONE очень трудно "поймать" на радарах противника и вычислить.

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"В своем классе боевых беспилотников, которые могут переносить вооружение до 1 т, ACE ONE должен стать №1", – написал Усов.

Он указал, что такие дроны смогут незаметно появиться, уничтожить цель и исчезнуть, "словно растворившись в воздухе".

"Управление осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта, которая может управлять роем таких беспилотников", – отметил эксперт.

Он указал, что ACE ONE будет представлен на выставке "Оружие и безопасность-2021" во вторник, 15 июня, в Киеве (стенд № 3С-42).

Разработчиком уникального летательного аппарата является Международная украинская компания ACE, а руководители проекта – бывший президент ГП "Антонов" Александр Лось и бывший глава ГКАУ, член Международной академии космонавтики Усов.

Добавим: выставка "Оружие и безопасность", а также другие мероприятия, посвященные спектру вопросов по безопасности, пройдут в Международном выставочном центре (г. Киев, Броварской пр-т, 15) с 15 по 18 июня 2021 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области на полигоне Широкий Лан прошли предварительные испытания украинской самоходной артиллерийской установки "Богдана", которая выполнена в натовском калибре – 155 мм.