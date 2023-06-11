Под поверхностью Земли нашли обломки древней планеты, которая 'подарила' нам Луну

Горы, которые недавно были обнаружены между ядром и мантией Земли, могут быть совсем не тем, чем их считают ученые. Согласно новой теории, это могут быть остатки древней планеты, столкнувшейся с Землей.

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Об этом пишет издание IFLscience. Речь идет о том же столкновении, вследствие которого Земля получила своего вечного спутника – Луну.

Обнаруженные гигантские глыбы, находящиеся под Африкой и Тихим океаном, в самой низкой части земной мантии занимают от трех до девяти процентов объема Земли.

Человечество не способно их увидеть живую, поскольку они находятся очень глубоко и рядом с чрезвычайно горячим ядром нашей планеты, но зафиксировать их удалось благодаря использованию техники сейсмической томографии, обращающей землетрясения в земной коре в пользу ученых.

Когда происходят землетрясения, сейсмические волны от них расходятся во всех направлениях, что позволяет ученым ловить их на поверхности даже с другой стороны планеты и, анализируя их движение, формировать подземную карту планеты. Это не так сложно, поскольку горные породы и жидкости в недрах Земли имеют разную плотность, поэтому волны движутся через них с разной скоростью. Это позволяет геологам выяснить, через какой тип материала проходят волны.

Именно это позволило выявить две большие и странные структуры, которые описываются как крупные регионы с низкой скоростью смещения. В этих областях волны распространяются медленнее, чем в нижней окружающей мантии.

Как пишет BBC, оценки высоты этих регионов отличаются, но один из них – найденный под Африкой и известен как "Тузо" – имеет высоту до 800 км, что эквивалентно примерно 90 Эверестам. Второй – "Джейсон", расположенный под Тихим океаном, и может простираться на 1800 км вверх, или более 200 Эверестов.

К сожалению, у ученых слишком мало данных об этих регионах, чтобы точно сказать, что это такое. Учитывая их плотность, которая выше окружающей мантии, они предполагают, что эти регионы сделаны из другого материала, хотя сказать из какого именно – сейсмическая томография неспособна.

Ведущая теория предполагает, что это дно древнего океана. Но теперь появилась более интересная теория, которая хотя и не имеет научного обоснования, имеет право на существование. Речь идет о том, что эти регионы – это остатки планеты, которая в далеком прошлом столкнулась с молодой Землей.

Речь идет о гипотетической планете Тея, которая была размером с Марс и столкнулась с нашим домом около 4,5 миллиардов лет назад. В результате этого столкновения часть планеты была поглощена Землей, а другие обломки (и Теи, и Земли) были отброшены на орбиту, где впоследствии сформировали Луну.

В 2021 году команда исследователей проводила моделирование столкновения Земли и Теи и узнала, что последняя могла бы оставить свои обломки в Земле, если бы была лишь на 1,5-3,5% плотнее нашей планеты.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что ученые обнаружили, что ядро Земли остановилось и изменило направление вращения.

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