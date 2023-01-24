Ядро Земли остановилось и изменило направление вращения: о чем узнали ученые

Внутреннее ядро Земли недавно остановилось и, возможно, изменило направление своего вращения. Об этом свидетельствует новое исследование ученых, изучавших данные о сейсмических волнах от землетрясений, пронизывающих внутреннее ядро Земли.

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Авторами исследования стали ученые И Ян и Сяодун Сонг из Пекинского университета в Китае. Их работа опубликована в журнале Nature.

В своем анализе они полагались на данные относительно сейсмических волн, которые собирались с начала 1960 года на Аляске до данных, собранных в 2021 году.

В ходе исследования они обнаружили, что части внутреннего ядра Земли, ранее демонстрировавшие четкие признаки вариаций, внезапно продемонстрировали очень незначительные изменения около 2009 года, что, по их словам, свидетельствует о том, что внутреннее вращение ядра приостановилось.

Они также обнаружили заметные изменения в волнах, начиная с начала 1970-х годов, что свидетельствует о том, что эта пауза была частью колебаний, которые происходят примерно каждые 70 лет, когда внутреннее ядро постепенно останавливается и изменяет направление вращения.

Такой 70-летний период полностью совпадает с периодичностью климатических и геологических явлений, влияющих на жизнь на нашей планете. Раньше повторение этих явлений было загадкой для ученых.

Хотя вращение ядра влияет на окружающую среду на поверхности Земли, ученые призывают не паниковать и не начинать разговор о глобальной катастрофе, поскольку, очевидно, что периодическое изменение движения вращения ядра является нормальной частью его поведения и не создает рисков для жизни на Земле.

В целом, внутреннее устройство Земли остается загадочным для ученых. Структуру нашей планеты можно условно разделить на четыре основных слоя: наружную кору, преимущественно жесткую мантию, жидкое металлическое наружное ядро и внутреннее ядро, состоящее из железа и никеля.

Как объясняют ученые, внутреннее ядро отделено от остальной твердой Земли жидким внешним ядром, поэтому оно способно вращаться в иную сторону, чем поверхность Земли. Вращение внутреннего ядра регулируется магнитным полем, генерируемым в жидком металлическом внешнем ядре, а также гравитационными эффектами мантии.

Однако теории о движении этого внутреннего ядра не согласовываются между собой. Многие исследователи ранее считали, что внутренний геологический слой планеты вращается вместе с остальной планетой чуть быстрее поверхности, но сейчас считается, что это не так.

Добавим, что странное движение земного ядра может казаться никак не влияющим на жизнь человечества, но это не совсем так. Ядро Земли, особенно его внешняя часть, влияет на магнитное поле планеты, которое с начала 19 века сместилось на 2250 километров.

И если раньше смещение происходило со скоростью около 15 км в год, то с 1990 года эта скорость увеличилась до 50-60 километров в год.

По материалам IFLScience и Vice.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что ученые прочат конец человеческой цивилизации из-за глобального вымирания, которое является крупнейшим со времен динозавров.

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