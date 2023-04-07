Вокруг ядра в центре Земли обнаружили горы в пять раз выше Эвереста: что говорят ученые

Между ядром и мантией Земли может находиться дно древнего океана, исчезнувшего миллионы лет назад во время смещения земных плит. Ученые утверждают, что им удалось найти признаки существования там гигантских гор, значительно выше Эвереста, высота которого 8 849 метров.

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Об этом говорится в результатах нового исследования, опубликованного в журнале Science Advances. Открытие совершили ученые, которые в течение трех лет фиксировали данные 15 сейсмографов, расположенных на северо-западе Антарктиды.

По расчетам, речь идет о структурах, которые находятся на глубине более 3200 км. Именно на такой глубине каменистая мантия планеты встречается с расплавленным внешним металлическим ядром.

Ранее считалось, что возможное дно древнего океана на грани ядра и мантии существует только на отдельных участках. Новое же исследование предполагает, что на самом деле оно может покрывать значительную часть границы ядра и мантии Земли.

Изучать состав Земли на границе ядра и мантии – очень сложно, учитывая глубины, о которых идет речь, но в своей работе исследователи из США и Великобритании использовали сеть из 15 сейсмографов, расположенных на северо-западе Антарктиды. Данные о происходящем на глубине более 3200 километров они собирали в течение трех лет.

Они использовали эти сейсмографические станции, чтобы просканировать сейсмические волны Земли и создать изображение того, что происходит глубоко под нашими ногами.

В ходе наблюдений ученые заметили, что на границе ядра и мантии сейсмические волны замедляются, достигая определенного слоя. Толщина этого слоя варьируется от почти 5 километров до более чем 40 километров.

В ходе исследования ученые предположили, что зоны, в которых происходит замедление сейсмических волн, вероятно, были погружены под землю миллионы лет назад, когда сдвинулись земные плиты. Ученые предполагают, что они плотнее остальной глубинной мантии.

По словам ученых, эти зоны похожи на гигантские горы.

"Проанализировав 1000 сейсмических записей из Антарктиды, наш метод визуализации высокой четкости обнаружил аномальные зоны материала на границе ядра и мантии везде, где мы проводили зондирование", – цитирует PopSci геофизика Эдварда Гарнеро из Университета штата Аризона (США).

По его словам, "толщина материала варьируется от нескольких километров до десятков километров".

"Это свидетельствует о том, что мы видим горы на ядре, кое-где в пять раз выше Эвереста", – отметил ученый.

Ученые предполагают, что подземные горы могут играть решающую роль в том, как тепло покидает ядро Земли, а также в функционировании магнитного поля планеты. Часть материала этих гор может даже выбрасываться на поверхность Земли во время вулканических извержений.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что ученые обнаружили, что ядро Земли остановилось и изменило направление вращения.

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