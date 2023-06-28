Почему люди могут жить в Хиросиме и Нагасаки, но не в Чернобыле: дело не только во взрыве

Мир знает о трех ядерных катастрофах, которые привели к невероятным разрушениям и человеческим жертвам. Речь идет о сбросе атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, а также аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Несмотря на то, что по масштабам разрушений Чернобыль явно отстает от японских городов, но именно часть украинской территории превратилась в пустошь, в то время как японцы отстроили свои города.

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И дело тут не в том, сколько времени прошло или в трудолюбии японцев. Как объясняет IFLScience, дело даже не столько в самом взрыве, как в его последствиях.

"Малыш", "Толстяк" и ядерный реактор

В августе 1945 года, когда Вторая мировая война шла к своему завершению, Соединенные Штаты Америки с разницей в три дня сбросили две ядерные бомбы – "Малыш" и "Толстяк" – на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате безжалостного удара погибли от 129 тысяч до 226 тысяч человек. Большинство жертв были гражданскими. У многих из выживших в последующие годы обнаруживали разнообразные тяжелые болезни.

Эта бомбардировка была настолько ужасной, что лишь одно упоминание об этом оружии приводит к экзистенциальному страху у любого человека.

В результате взрыва реактора на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года радиоактивное облако накрыло часть Украины, Беларусь, а также Россию. Всего, как считается, в результате взрыва, а также еще в течение недели погибли около 60 человек. Однако, учитывая тотальную секретность в СССР и то, как власти пытались врать о масштабах трагедии, жертв может быть гораздо больше.

Всего же от последствий взрыва погибли около 4000 человек, но здесь учтены и умершие спустя десятилетия после аварии от болезней, спровоцированных облучением. Всего же радиоактивное облучение получили около 600 000 человек.

Но, несмотря на мощность тех взрывов, и в Хиросиме, и в Нагасаки сейчас живут люди. А вокруг ЧАЭС до сих пор существует зона отчуждения, где опасно находиться длительное время.

Все дело в радиации

Если кратко объяснять – основная причина такой разницы в том, сколько радиации было высвобождено при взрывах. Но разница между Хиросимой и Нагасаки и Чернобылем также в природе самих катастроф.

Бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, были взорваны далеко над уровнем земли, чтобы максимизировать мощность взрыва и увеличить зону поражения. Но такой взрыв снизил уровень радиации.

В противоположность этому, взрыв в Чернобыле, который был намного меньше и произошел на уровне земли, выбросил в атмосферу в 400 раз больше радиоактивных материалов, а также оставил большие куски обломков ядерного топлива (части реактора, загрязненные радиацией) на местности.

Разница также и в том, сколько изотопа урана-235 (U-235) использовалось в бомбах, а сколько – на ЧАЭС.

Большинство ядерных боеприпасов и реакторов используют обогащенный уран, содержащий высокую концентрацию U-235. Этот изотоп образует топливо для реакторов и приводит к взрыву бомбы.

Происходит следующее: нейтроны расщепляют атомы U-235, высвобождая большое количество энергии. Сам атом U-235, расщепляясь тоже высвобождает нейтроны, которые расщепляют еще больше атомов U-235, увеличивая количество высвобождаемой энергии. И такой процесс продолжается в цепной реакции

Главная цель ядерного оружия состоит в том, чтобы взорваться, высвободив максимально возможное количество энергии: то есть – как можно быстрее расщепить как можно больше урана. Поскольку взрыв мгновенный, то не нужно так много урана, чтобы он был мощным. В частности, сброшенный на Хиросиму "Малыш" содержал 64 килограмма обогащенного урана.

Однако ядерный реактор не требует получения большого количества энергии сразу. Там используются регулирующие стержни для поглощения дополнительных нейтронов, позволяющие поддерживать цепную реакцию деления с меньшей интенсивностью, но гораздо дольше. Именно поэтому реактор нуждается в значительно большем количестве обогащенного урана – на Чернобыльской АЭС было около 180 тонн топлива.

Кроме того, на ядерной станции хранится и отработанное радиоактивное топливо, содержащее чрезвычайно вредные цезий, йод и графит.

Поэтому, когда взрыв произошел на ЧАЭС, он был усилен не только количеством топлива в реакторе, но и отработанным радиоактивным топливом. И все это поднялось в небо, впоследствии осев на окружающей территории.

Эти побочные продукты имеют длительный период полураспада, что и делает их такими вредными для человека и превращает Чернобыльскую зону в негостеприимную пустошь.

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