Ядерная бомба США убила на месте 70 тысяч жителей Хиросимы: хронология взрыва

Ровно 76 лет назад, 6 августа 1945 года, Вооруженные силы США сбросили атомную бомбу на Хиросиму (Япония). Это было первое в истории применение ядерного оружия, произошедшее на финальном этапе Второй мировой войны.

Взрыв моментально убил 70 тысяч человек, еще около 70 тысяч погибли в последующие несколько месяцев от необратимых последствий радиации. Спустя три дня, 9 августа 1945 года, еще одна бомба была сброшена на город Нагасаки, где погибли около 80 тысяч человек. 15 августа 1945 года Япония объявила о капитуляции. К годовщине бомбардировки Хиросимы OBOZREVATEL публикует хронологию катастрофы, а также свидетельства ее очевидцев.

6 августа 1945 года в 01:45 ночи бомбардировщик США B-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса, несший на борту атомную бомбу "Малыш", взлетел с острова Тиниан в 2,5 тысячах километров от Хиросимы.

В 07:15 утра радары раннего предупреждения Японии зафиксировали приближение нескольких самолетов США, направлявшихся к югу страны.

Через 10 минут, в 07:25 утра в Японии была объявлена воздушная тревога. Остановлено радиовещание во многих городах, включая Хиросиму. Однако когда было установлено, что количество самолетов было небольшим, тревога была отменена. Небольшие группы бомбардировщиков США в целях экономии горючего и самолетов японцы не перехватывали. По радио стандартно сообщили, что стоит отправиться в бомбоубежища, если B-29 будут в самом деле замечены, и что ожидается не налет, а всего лишь какая-то разновидность разведки.

В 08:09 Тиббетс приступил к бомбардировке. Штурвал был передан его помощнику Томасу Ферби. Поскольку военные были убеждены, что радиация не повлияет на людей, то отклонили предложение ученых вместе с бомбой сбросить на Японию листовки, предупреждающие о последствиях заражения.

В 08:14 с высоты более 9 километров В-29 сбросил атомную бомбу Little Boy ("Малыш") эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила на центр Хиросимы. Бомба летела над городом примерно 45 секунд.

Множество часов, остановившихся в момент взрыва, зафиксировали момент произошедшей катастрофы – 08 часов 15 минут.

Вес бомбы составлял 4,4 тонны, размер – 3 метра в длину, 71 см в диаметре. Для сравнения, сила взрыва в Бейруте составила примерно 10% мощности ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

В течение нескольких минут 90% людей, находившихся на расстоянии 800 метров и меньше от эпицентра взрыва, погибли. Пролетавшие мимо птицы сгорали в воздухе, а сухие горючие материалы (например, бумага) воспламенялись на расстоянии до 2 км от эпицентра.

Около 09:30 по всему городу вспыхнули пожары, которые объединились в один большой огненный смерч. Создав сильный ветер и захватив свыше 11 квадратных километров города, смерч убил всех, кто не успел выбраться в течение первых нескольких минут после взрыва.

"Три цвета характеризуют для меня день, когда атомная бомба была сброшена на Хиросиму: черный, красный и коричневый. Черный, потому что взрыв отрезал солнечный свет и погрузил мир в темноту. Красный был цветом крови, текущей из израненных и переломанных людей. Он также был цветом пожаров, сжегших все в городе. Коричневый был цветом сожженной, отваливающейся от тела кожи, подвергшейся действию светового излучения от взрыва" (воспоминания Акико Такакура, одной из немногих выживших, находившихся в момент взрыва на расстоянии 300 м от эпицентра).

"Можно было без конца перетаскивать людей к госпиталю, но мы сомневались, выживут ли они, так как даже на перевязочном пункте не могли оказать им эффективной помощи", – вспоминал иезуит преподобный Джон Симес.

"Мы наблюдали за самолетом, а затем увидели парашют. И вдруг произошла мощная вспышка наподобие той, что используют фотографы. По привычке я пригнулся, а затем был опрокинут взрывной волной на спину. Я закрыл глаза и приготовился к смерти. Затем я почувствовал жар. Сравнить это ощущение не с чем – могу сказать, что чувствовал, как меня заживо зажаривают… Я пытался двигать ногами и руками, чтобы сбить этот жар, но не чувствовал своих конечностей… Спустя пару минут я собрался и открыл глаза. Тогда я увидел, что часть моего тела охвачена пламенем", – рассказывал японский военнослужащий Такехико Сакаи, которому удалось спастись, несмотря на серьезные ожоги.

"Неожиданно раздался оглушительный грохот, и стало вдруг очень темно. Дом разрушился. Но из-за сплошной темноты и пыли было неясно, куда бежать. Скорее к реке! Лейте на себя воду! Неделю мы провели на берегу реки, обливаясь водой и накрываясь рогожей. А вокруг на берегу все умирали и умирали люди…" – вспоминал эмигрант Федор Парашутин , имевший в Хиросиме магазин, собственный дом и автомобиль.

"Мы сделали поворот на 180 градусов и отлетели подальше от ударных волн. Затем обернулись, чтобы увидеть повреждения. Мы не видели ничего, кроме яркой вспышки. Затем увидели белое грибовидное облако, которое висело над городом. Под облаком город полностью был охвачен дымом и напоминал котел с черной кипящей смолой. А по окраинам городам был виден огонь", – рассказывал штурман B-29 Теодор ван Кирк.

"Я взял микрофон и объявил: "Друзья! Мы совершили первую в истории атомную бомбардировку". Уже потом кинематографисты припишут мне фразу: "Боже, что мы натворили!" – вспоминал впоследствии командир самолета Пол Тиббетс.

К началу 1960-х годов Хиросима была практически полностью восстановлена. В районе эпицентра ядерного взрыва был создан Мемориальный парк Мира площадью более 12 гектаров. Население города сегодня – около 1,2 миллиона человек (в 1945 году до взрыва – около 400 тысяч).

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