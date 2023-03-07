Собаки в Чернобыле имеют особые гены: что обнаружили ученые

Чернобыльская катастрофа навсегда изменила мир, а ее последствия человечество будет испытывать еще многие десятилетия. Недавно ученые совершили важное открытие. Оказывается, собаки, живущие в зоне ЧАЭС, имеют особые гены.

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Эвакуация в 1986 году проходила спонтанно и плохо организованно, некоторым людям обещали, что они вскоре вернутся домой, так что жители Припяти, Чернобыля и ближних населенных пунктов просто не имели возможности забрать с собой домашних любимцев. Собаки, которые живут в зоне отчуждения, являются потомками домашних животных, которых люди оставили во время эвакуации. Детальнее о генетических особенностях чернобыльских собак рассказало издание Daily mail.

В общей сложности после взрыва в 1986 году было эвакуировано более 160 000 жителей северных регионов Киевской области. Ученые провели анализ крови более 300 собак, которые до сих пор живут вблизи ЧАЭС. Специалисты обнаружили, что собак можно разделить на три генетически подобные группы.

Все они проживают либо на ЧАЭС, либо на близлежащих территориях, например, в городе Славутич, который находится всего в 45 км от атомной станции.

Группы животных живут на разном расстоянии от эпицентра взрыва, поэтому ученые смогли определить уровень радиационного облучения собак по их ДНК. Исследование направлено на выявление особенностей выживания животных и человека в регионах сильного и постоянного воздействия на окружающую среду.

Генетик и автор исследования доктор Элейн Острандер подчеркнула, что ученые имели уникальную возможность ответить на вопрос: как животные выжили в такой враждебной среде в течение 15 поколений?

Анализ генома показал, что три популяции собак, живущих в Чернобыле и вокруг него, генетически отличаются. Особи в каждой популяции могли иметь генетические мутации, которые позволяли им выживать и размножаться.

Тим Муссо, соавтор исследования, отметил: "Тот факт, что популяции остаются столь изолированными, означает, что они предоставляют невероятный инструмент для изучения влияния такого типа среды на млекопитающих в целом.

Исследование может показать насколько быстро или влияние радиации изменяет геномы крупных млекопитающих.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые исследовали вопрос: выживут ли собаки в мире без людей.

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