Первый китайский зонд успешно сел на Марс: появилось видео

В ночь на 15 мая китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершил посадку на Марсе. На его борту находится марсоход "Чжуронг" (Zhurong), который займется исследованием грунта и климата на красной планете.

Об этом сообщило китайское национальное космическое управление на странице в Twitter. Известно, что для спуска на поверхность планеты машина использовала комбинацию защитной капсулы, парашюта и ракетной платформы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как пишет CNN, Zhurong будет заниматься изучением Марса в течение трех месяцев. Эта машина высотой 1,85 метра и весом около 240 кг способна передвигаться со скоростью до 200 метров в час.

Кроме того, марсоход несет на борту камеры, детектор магнитного поля, георадар, детектор поверхностных соединений, а также прибор для метеорологических измерений. Роверу предстоит осуществлять химический анализ грунта и искать возможные признаки существования жизни на планете в прошлом или даже настоящем.

Напомним, ранее NASA перенесла полет марсианского вертолета Ingenuity на неопределенный срок. Ранее старт был запланирован на 14 апреля.

Также марсоход Perseverance спустя более шести месяцев полета – 18 февраля – приземлился на поверхность Марса. Вскоре после посадки ровер прислал на Землю первые снимки, сделанные на поверхности.

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