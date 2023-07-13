Ответ – 42! Илон Маск запустил xAI, которая попытается взломать код Вселенной и станет местью для ChatGPT

Создатель SpaceX и Tesla Илон Маск объявил о запуске новой компании, которая будет заниматься созданием искусственного интеллекта. Несмотря на амбициозные цели, которые ставит перед командой миллиардер, название компания получила не слишком изобретательное – xAI.

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Подробности выхода Маска на рынок ИИ пересказывает Futurism. Главными конкурентами детища американского изобретателя станут уже существующие разработки Microsoft, Google, а также OpenAI, в которую в свое время вкладывал деньги Маск, но так и не дождался результатов.

Понять реальность

Миллиардер не стесняясь заявил, что xAI была создана "для понимания реальности".

"Объявляю о создании xAI для понимания реальности", – написал Маск в своем Twitter, не добавив никаких подробностей.

Сайт проекта тоже интригует, но добавляет мало сути о своей деятельности.

"Сегодня мы объявляем о создании xAI. Цель xAI – понять подлинную природу Вселенной", – говорится на презентационной странице xAI.

Как отмечает The Verge, среди людей, которые будут работать над новым детищем, Маска оказались бывшие исследователи из DeepMind, Google Research, Microsoft и других лидеров в области ИИ. Это выглядит несколько странным после того, как Маск пообещал засудить гендиректор Meta Марка Цукерберга, привлекшего к созданию приложения Threads, работников, в свое время работавших над Twitter.

xAI станет фактически отдельным подразделением компании X Corp, которую придумал Маск вместо Twitter, Inc. ШИ-компания, как отмечается, будет тесно сотрудничать как с Twitter, так и с Tesla и другими компаниями, "чтобы добиться прогресса в реализации нашей миссии".

СМИ предполагают, что Маск намерен использовать базу сообщений из Twitter для обучения своего ИИ. Это, правда, вызывает беспокойство, поскольку после приобретения Twitter Маском там появилась слишком специфическая свобода слова, которая дает площадку для откровенной пропаганды и псевдоаналитики.

Ответ на вопросы жизни, Вселенной и вообще

Что касается объявленной миссии о раскрытии тайн Вселенной, то никаких объяснений о том, что именно это должно означать – просто нет.

Правда есть определенная подсказка для фанатов писателя-фантастка Дугласа Адамса.

"Какие самые фундаментальные вопросы остаются без ответа?" – говорится в первом твите официального аккаунта xAI.

На что Маск философски ответил: "а какие самые фундаментальные неизвестные вопросы?"

"Как только вы знаете правильный вопрос, ответ часто является самой легкой частью, как сказал бы мой герой Дуглас Адамс", – добавил Маск.

В книге Адамса "Путеводитель автостопом по Галактике" суперкомпьютер просят найти ответ на "вопрос жизни, Вселенной и вообще". Через 7,5 миллионов лет расчетов суперкомпьютер нашел ответ – 42! Проблема для существ, которые общались с компьютером, была лишь в том, что для понимания ответа нужно понимать и самую суть вопроса.

К своему твиту Маск добавил скриншот, на котором видно, что числа, из которых состоит дата запуска проекта 12 июля 23 года, складываются в число 42.

Месть OpenAI и "пробужденным"

Как отмечает Semaphor, Маск "месяцами намекал, что хочет создать альтернативную" компанию по созданию искусственного интеллекта. В частности, он говорил, что вынашивает идею создания TruthGPT, который он назвал "максимально правдивым ИИ, пытающимся понять природу Вселенной".

Таким образом, Маск стремится вступить в прямую конфронтацию с OpenAI – компанией, стоящей за ChatGPT, в которую Маск сначала инвестировал, но вышел из проекта в 2018 году после неудачной попытки запустить его самостоятельно.

Он уже неоднократно критиковал компанию, поскольку ее продукты стали более успешными за последние шесть месяцев, называя ее "пробужденной" и предвзятой. Под "пробужденной" подразумевается американский термин woke, который в последнее время получил политическую окраску. Его поклонники выступают против расовой, сексуальной или гендерной дискриминации и прочего. Фактически stay woke означает – будь внимательным, отзывчивым, но это, как ни странно, не всем нравится.

Кроме Маска, консервативные американские политики также обвиняли ChatGPT в левом уклоне, поэтому спрос на "правильный" ИИ может быть достаточно высоким.

Западные СМИ резюмируют, что новый проект полностью соответствует авантюрному поведению Илона Маска, значительная часть заявлений которого в последнее время имеет только одну цель – хайп.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что другой компании Илона Маска – Neuralink позволили вживить чип в мозг человека. Решение было принято, несмотря на то, что предварительные тесты убили более 1500 животных.