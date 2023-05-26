Neuralink Илона Маска разрешили вживить чип в мозг человека: предыдущие тесты убили более 1500 животных

Компания по производству имплантатов для мозга Neuralink Corp, соучредителем которой в 2016 году стал Илон Маск, заявила, что получила официальное разрешение от американских властей на проведение тестов с людьми. Как обещают, такие чипы в будущем позволят вернуть зрение слепым или поставить на ноги людей с инвалидностью. Но пока известно лишь относительно незначительные успехи и гибель более 1500 животных, которые были участниками экспериментов.

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Разрешение на то, чтобы вживить микрочип в мозг живого человека якобы выдало Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), но сам регулятор никаких заявлений пока не делал.

Компания миллиардера утверждает, что не намерена немедленно объявлять набор участников для первых тестов. Поэтому, когда именно могут быть начаты тестирования микрочипов на людях, пока неизвестно. Neuralink пообещала предоставить больше информации о тестах в будущем.

Ранее Маск уже неоднократно обращался к FDA по поводу получения разрешения, но все просьбы заканчивались ничем. Последний раз об отказе сообщалось в марте 2023 года.

Что за микрочипы производит Neuralink

Компания Neuralink намерена вживлять специально разработанные микрочипы, которые позволят помочь людям с такими заболеваниями, как паралич или слепота. Такие микрочипы позволят людям с ограниченными возможностями использовать компьютеры и мобильные технологии.

Технология работает следующим образом: чипы получают нейронные сигналы от мозга и интерпретируют их, а затем передают на другое устройство с помощью Bluetooth. Это будет выглядеть так, будто носитель чипа управляет электронными устройствами с помощью только силы мысли.

В Neuralink также считают, что их устройство со временем сможет восстановить нейронную активность внутри тела, что позволит людям с травмами спинного мозга двигать конечностями. Компания также стремится вылечить неврологические заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и деменция.

Доказательства того, что чипы действительно работают, у компании есть. В частности, Neuralink публиковала несколько видео с обезьянами, управлявшими компьютером силой мысли. На одном из них испытуемая обезьяна силой мысли играла в пинг-понг.

Первоначально Neuralink планировала вживить первый микрочип в мозг человека в 2020 году. Впоследствии дату сместили на 2022 год, но когда в декабре компания получила очередной отказ от FDA, эксперименты на людях снова отложили. Однако Маск считал, что эксперименты на людях его компания начнет уже к июню 2023 года.

Тогда же в сеть попали данные о нарушении прав животных во время проведения тестов.

Скандал с гибелью животных

Согласно документам, ранее полученным Reuters и источникам, знакомыми с расследованием и деятельностью компании, Neuralink столкнулась с федеральным расследованием относительно потенциальных нарушений благополучия животных.

Сотрудники компании утверждали, что жаловались на то, что тестирования проводятся в спешке и приводят к ненужным страданиям и смертям многих животных. Сообщалось, что в в результате экспериментов было убито около 1 500 животных, в том числе более 280 овец, свиней и обезьян. Однако точная цифра убитых животных не известна, поскольку компания не ведет такого учета. В список погибших также не вносились мыши и крысы, на которых также ставились эксперименты.

Вместе с тем, само количество смертей еще ничего не означает, поскольку тестирование на животных проводят многие компании и очень часто после экспериментов животных усыпляют, чтобы их можно было исследовать посмертно в научных целях.

Однако действующие и бывшие работники Neuralink утверждали, что количество смертей животных выше, чем нужно. По их словам, одной из причин таких результатов являются требования Маска ускорить исследования.

Reuters во время собственного расследования узнал, что компания из-за спешки часто допускала человеческие ошибки, которые приводили к тому, что эксперименты приходилось проводить на новых животных.

Один из сотрудников компании в переписке также называл операции, проводимые на животных "халтурой".

Маск также оказывал давление на сотрудников даже в деловой переписке. В начале 2023 года он послал сотрудникам новость о швейцарских исследователях, разработавших электрический имплантат, который помог парализованному мужчине снова ходить.

"Мы можем позволить людям использовать свои руки и снова ходить в повседневной жизни!" – написал Маск сотрудникам в 6:37 утра. Через десять минут он написал, что компания не двигается достаточно быстро и "это сводит меня с ума!"

Он также просил сотрудников представить, что к их головам привязаны бомбы и поэтому нужно работать быстрее. Также Маск угрожал устроить Neuralink "рыночный крах", если компания не добьется больших успехов.

Уже не первые

Интересно, что Neuralink заявила о получении разрешения от FDA буквально на следующий день после того, как ученые из Швейцарии сообщили, что благодаря мозговому импланту им удалось поставить на ноги 40-летнего голландца Герта-Яна Оскама, парализованного после аварии, произошедшей 28 лет назад.

Сообщалось, что мужчине вживили электронные имплантаты в мозг, беспроводно передающие его мысли в ноги и ступни через второй имплантат на позвоночнике.

Созданная система, как сообщалось, находится на экспериментальной стадии, но ее уже называют "очень обнадеживающей".

"Я чувствую себя как малыш, который снова учится ходить. Это был долгий путь, но теперь я могу встать и выпить пива с моим другом. Это удовольствие, которое многие не осознают", – рассказал Оскам в интервью BBC.

Мужчина теперь также способен самостоятельно стоять и подниматься по лестнице.

Нейрохирург и профессор Жоселин Блок из Лозаннского университета, которая провела операцию по имплантации чипов, подчеркнула, что система все еще находится на стадии фундаментальных исследований и до того, как она станет доступна парализованным пациентам, пройдет еще много лет.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что американские ученые разработали специальные импланты, которые вживляются в мозг и способны лишить человека депрессивного состояния.

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