Meta запустила Threads: это 'убийца' Twitter, который уже начал блокировать украинцев

В мире соцсетей невиданный ажиотаж – американская компания Meta, руководителем которой является Марк Цукерберг, представила новую соцсеть Threads. Фактически Threads должен стать основным конкурентом Twitter.

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Цукерберг приводит перспективную статистику: в первые четыре часа после запуска платформу загрузили 10 миллионов раз. Однако не все так прекрасно, как могло бы быть: Threads уже активно начал блокировать украинцев. Подробнее о новой соцсети – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что такое и как работает Threads

Чтобы войти в новую соцсеть, нужна учетная запись в Instagram. После входа в Threads автоматически сохранятся подписки на Instagram-профиле. Threads можно загрузить в более чем 100 странах мира, однако для ЕС сеть пока закрыта из-за проблем с регулированием.

Пользователи, протестировавшие новинку, отмечают, что и по дизайну, и по функционалу новая сеть Цукерберга очень похожа на Twitter.

Правда, есть нюанс: удаление Threads-аккаунта приведет и к закрытию профиля в Instagram. В разделе "Дополнительная политика конфиденциальности" говорится, что деактивировать профиль Threads можно в любое время, но удалить профиль можно, только удалив основной аккаунт в Instagram. Пользователи неприятно удивлены таким сюрпризом. Одна из пользовательниц даже отметила, что "возможно, в Threads просто не стоит и регистрироваться".

Максимальная длина сообщения на Threads – 500 символов, Twitter – 250. На платформе также делятся фото и видео продолжительностью не более 5 минут. Посты можно комментировать, лайкать и репостить.

В общем, все стандартно. Столь стандартно, что новая сеть по старинке блокирует посты на тему российского вторжения. Здесь Threads решил взять в качестве не слишком хороших примеров для подражания аналогичные "правила", существующие в Instagram, Twitter и Facebook.

Почему блокируют сообщения украинцев

Цукерберг представил Threads как "дружественного" конкурента Twitter. Однако к украинцам сеть оказалась не очень-то дружеской. Уже появилась информация о том, что платформа блокирует учетные записи по поводу российской агрессии и полномасштабного вторжения. Так что надежда на то, что хотя бы одна соцсеть будет показывать военную правду, не оправдалась, к сожалению.

Сергей Стерненко, общественный деятель, блогер и волонтер, опубликовал пост о том, что Threads удалил его сообщение о войне. Формулировка стандартная: "Мы удалили ваши материалы (сообщение в Threads), поскольку они нарушали наши правила сообщества (враждебный язык или враждебные символы)".

На скриншоте видно, что под бан попало сообщение "россияне у*баны".

Пользователи, которые в принципе уже привыкли к блокировкам, весьма злы, но совершенно не удивлены. Этого стоило ожидать. Meta действует согласно типичным правилам.

Несколько удивлен скоростью блокировки разве что Пол Массаро, американский политик, старший политический советник Хельсинкской комиссии США.

Кстати, OBOZREVATEL также уже имеет аккаунт на Threads, поэтому присоединяйтесь к оперативным новостям.

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