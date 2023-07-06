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Meta запустила Threads: это "убийца" Twitter, который уже начал блокировать украинцев

Алина Милсент
Общество
3 минуты
1,2 т.
Meta запустила Threads: это 'убийца' Twitter, который уже начал блокировать украинцев

В мире соцсетей невиданный ажиотаж – американская компания Meta, руководителем которой является Марк Цукерберг, представила новую соцсеть Threads. Фактически Threads должен стать основным конкурентом Twitter.

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Цукерберг приводит перспективную статистику: в первые четыре часа после запуска платформу загрузили 10 миллионов раз. Однако не все так прекрасно, как могло бы быть: Threads уже активно начал блокировать украинцев. Подробнее о новой соцсети – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что такое и как работает Threads

Чтобы войти в новую соцсеть, нужна учетная запись в Instagram. После входа в Threads автоматически сохранятся подписки на Instagram-профиле. Threads можно загрузить в более чем 100 странах мира, однако для ЕС сеть пока закрыта из-за проблем с регулированием.

Пользователи, протестировавшие новинку, отмечают, что и по дизайну, и по функционалу новая сеть Цукерберга очень похожа на Twitter.

Правда, есть нюанс: удаление Threads-аккаунта приведет и к закрытию профиля в Instagram. В разделе "Дополнительная политика конфиденциальности" говорится, что деактивировать профиль Threads можно в любое время, но удалить профиль можно, только удалив основной аккаунт в Instagram. Пользователи неприятно удивлены таким сюрпризом. Одна из пользовательниц даже отметила, что "возможно, в Threads просто не стоит и регистрироваться".

Максимальная длина сообщения на Threads – 500 символов, Twitter – 250. На платформе также делятся фото и видео продолжительностью не более 5 минут. Посты можно комментировать, лайкать и репостить.

В общем, все стандартно. Столь стандартно, что новая сеть по старинке блокирует посты на тему российского вторжения. Здесь Threads решил взять в качестве не слишком хороших примеров для подражания аналогичные "правила", существующие в Instagram, Twitter и Facebook.

Почему блокируют сообщения украинцев

Цукерберг представил Threads как "дружественного" конкурента Twitter. Однако к украинцам сеть оказалась не очень-то дружеской. Уже появилась информация о том, что платформа блокирует учетные записи по поводу российской агрессии и полномасштабного вторжения. Так что надежда на то, что хотя бы одна соцсеть будет показывать военную правду, не оправдалась, к сожалению.

Сергей Стерненко, общественный деятель, блогер и волонтер, опубликовал пост о том, что Threads удалил его сообщение о войне. Формулировка стандартная: "Мы удалили ваши материалы (сообщение в Threads), поскольку они нарушали наши правила сообщества (враждебный язык или враждебные символы)".

На скриншоте видно, что под бан попало сообщение "россияне у*баны".

Meta запустила Threads: это "убийца" Twitter, который уже начал блокировать украинцев

Пользователи, которые в принципе уже привыкли к блокировкам, весьма злы, но совершенно не удивлены. Этого стоило ожидать. Meta действует согласно типичным правилам.

Meta запустила Threads: это "убийца" Twitter, который уже начал блокировать украинцев

Несколько удивлен скоростью блокировки разве что Пол Массаро, американский политик, старший политический советник Хельсинкской комиссии США.

Meta запустила Threads: это "убийца" Twitter, который уже начал блокировать украинцев
Meta запустила Threads: это "убийца" Twitter, который уже начал блокировать украинцев
Meta запустила Threads: это "убийца" Twitter, который уже начал блокировать украинцев
Meta запустила Threads: это "убийца" Twitter, который уже начал блокировать украинцев

Кстати, OBOZREVATEL также уже имеет аккаунт на Threads, поэтому присоединяйтесь к оперативным новостям.

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