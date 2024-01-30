Настоящий прорыв или безумный риск? Как выглядит чип Neuralink, который впервые вживили в мозг человека. Фото

Американская нейротехнологическая компания Neuralink, основанная миллиардером Илоном Маском, впервые вживила беспроводной чип в человеческий мозг. Исследователи уже долгое время работали над чипом, в том числе, проводили испытания высокотехнологичного импланта на животных.

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Однако лишь спустя почти три года работ и исследований компания Neuralink решилась на вживление чипа в мозг человека. OBOZ.UA выяснил, какую выгоду от чипа Neuralink может получить человечество, как именно выглядит этот имплант и есть ли риски для людей, которые решились на внедрение в свой мозг современных технологий.

От испытаний на животных до вживления чипа в мозг человека

Стоит отметить, что американский изобретатель Илон Маск еще в конце 2022 года заявил о намерении вживить в мозг человека чип, который позволит дистанционно управлять смартфоном и ноутбуком. Тогда же он заверил, что чип поможет людям с определенными заболеваниями. В частности, технологии Neuralink будут нацелены на восстановление зрения человека. Также компания работала над интерфейсами для мозговых чипов, которые, позволят пациентам с ограниченными возможностями двигаться и снова общаться.

Компания Neuralink, занимающаяся разработкой интерфейсов для взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством, начала свою деятельность в 2016 году, однако была представлена Маском ​​в марте 2017 года. Несколько лет изобретатели проводили испытания на животных и добивались одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для начала клинических испытаний на людях.

Революция в лечении рака и других тяжелых заболеваний

Лишь спустя почти 5 лет FDA позволило компании Neuralink провести первое испытание импланта на людях. 30 января 2024 года Маск заявил, что вживление чипа в мозг человека прошло успешно. Теперь ученые хотят оценить функциональность интерфейса, позволяющего людям с тетраплегией (паралич всех четырех конечностей) своими мыслями заново управлять телом.

Исследователи из компании Neuralink уверены, что их революционная разработка поможет в лечении различных заболеваний – как врожденных, так и приобретенных. По мнению ученых, чип позволит в будущем полностью восстанавливать жизнедеятельность людей, которые перенесли инсульт или инфаркт и онкологические заболевания. В частности, в Neuralink заявили, что их разработка позволит побороть такие проблемы как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и деменцию.

Маск делает ставку на искусственный интеллект

По словам изобретателя Илона Маска, команда Neuralink в первую очередь будет нацелена на решение проблем, связанных с заболеваниями человеческого мозга. Однако следующим этапом станет разработка интерфейса "мозг-машина", который позволит достичь человечеству симбиоза с искусственным интеллектом.

В одном из своих выступлений Маск рассказал, что у человеческого мозга есть лимбическая система, которая отвечает за первобытные потребности, желания и эмоции. В то же время моторная кора отвечает за мыслительный процесс, и вдобавок к этим природным "технологиям" компания Neuralink стремятся создать цифровой сверхинтеллект.

При этом Маск подчеркнул, что как такового ничего нового создавать не придется, ведь этот цифровой сверхинтеллект уже есть у человека – смартфоны, компьютеры и другие подобные гаджеты. По его словам, ахиллесовой пятой в "соединении" технологии и человеческого мозга является разная скорость взаимодействия.

Он объяснил, что скорость вывода информации из мозга очень низкая по сравнению с современными технологиями и навел пример, что основная часть людей печатает только двумя пальцами, а пишут люди одной рукой. В то же время скорость доставки информации в мозг гораздо быстрее из-за особенностей работы зрения и других органов чувств.

Поэтому главной задачей компании Neuralink на пути к синхронизации мозга и искусственного интеллекта заключается в адаптации скорости получения информации человеков.

Как выглядит чип и нужно ли будет "ставить на зарядку" мозг?

За несколько лет работы в компании Neuralink смогли создать чип на основе процессора N1 размером 4х5 мм. В нем изначально поместилось 1024 электродов, но потенциал позволяет в будущем довести количество электродов до 10 тысяч. Для сравнения аналитики рассказали, что самая современная система стимуляции мозга пациентов с болезнью Паркинсона, одобренная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, содержит всего 10 электродов. При этом электроды чипа N1 примерно в десять раз тоньше человеческого волоса и по размеру сопоставимы с нейроном. Для внедрения чипа в человеческий мозг необходимо проделать отверстие диаметром 2 мм, которое расширяется до 8 мм.

Кроме того, для вживления электродов в голову человека в Neuralink разработали специального робота. Ученые отметили, что для вживления чипа такого размера нужна высокая точность. В ином случае существует риск повредить сосуды головного мозга.

В Neuralink заверили, что интерфейс "мозг-компьютер" полностью имплантируем, косметически невидим и предназначен для того, чтобы человек мог управлять компьютером или мобильным устройством. Также в компании отметили, что имплантат N1 герметично запечатан в биосовместимом корпусе, выдерживающем физиологические условия в несколько раз более суровые, чем в организме человека.

Очевидно, что, как и всей технике чипу Neuralink необходима электроэнергия. Исследователи объяснили, что имплантат N1 питается от небольшой батареи, заряжаемой по беспроводной сети снаружи с помощью компактного индуктивного зарядного устройства.

Усовершенствованные, специальные маломощные чипы и электроника обрабатывают нейронные сигналы, передавая их по беспроводной сети в приложение Neuralink, которое декодирует поток данных в действия и намерения человека. Кроме того, с помощью 1024 электродов имплантат N1 записывает нейронную активность, распределенных по 64 нитям. Эти чрезвычайно гибкие, ультратонкие нити являются ключом к минимизации повреждений во время имплантации и после нее.

Безопасен ли мозговой имплант Neuralink?

В начале 2023 года некоммерческая организация здравоохранения "Комитет врачей за ответственную медицину" заявила, что Neuralink имеет задокументированный послужной список жестокого обращения с животными. Группа заявила, что получила внутренние записи с подробным описанием болезненных и смертельных экспериментов, проведенных Neuralink на обезьянах, что побудило федеральные агентства в США провести расследование.

В свою очередь Илон Маск заверил, что ни одна обезьяна не умерла в результате вживления имплантата Neuralink. В свою очередь профессор медицины и руководитель отдела нейробиологии в Университете Центральной Флориды Киминобу Сугаи заявил, что основным риском мозгового имплантата для человека является риск инфицирования. Он отметил, что устройство находится на поверхности мозга, но, тем не менее, оно может вызвать некоторое воспаление и иммунный ответ.

При этом расследование американского научного издания WIRED показало, что компания Neuralink якобы скрывает ужасающие последствия своих исследований. По данным издания, подопытные обезьяны умирали во время экспериментов.

В частности, в расслеодовании сказано, что в одном из случаев произошла утечка токсичного клея из импланта, разработанного компанией Neuralink, что привело к смерти животного.

Вскрытие показало, что внутри черепа обезьяны сильно выросло давление, из-за чего ее мозг деформировался и разорвался. Причиной назвали токсический клей самого чипа, который был прикреплен к черепу животного.

Более того, издание WIRED выяснило, что в записях, обнародованных государственном университете Калифорнии в Дейвисе, отсутствует немало фотографий и видеозаписей приматов с 2018 по 2020 годы. Аналитики считают, что столь высокая секретность вызвана опасениями реакции общества на такие опыты над животными.

Напомним, в мае 2023 компания Neuralink заявила, что получила официальное разрешение от американских властей на проведение тестов с людьми. Как обещают, такие чипы в будущем позволят вернуть зрение слепым или поставить на ноги людей с инвалидностью. Но пока известно лишь относительно незначительные успехи и гибель более 1500 животных, которые были участниками экспериментов.

Ранее Маск похвастался, что первый человек в мире получил имплант от стартапа мозгового чипа, разработанного компанией Neuralink. Американский изобретатель заявил, что этот человек успешно проходит восстановление.

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