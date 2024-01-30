Компания Маска впервые вживила чип в мозг человека: что это даст

В мире первый человек получил имплант от стартапа мозгового чипа, разработанного компанией Neuralink, соучредителем которой является американский миллиардер Илон Маск. Он призван дать возможность людям с параличом всех конечностей своими мыслями управлять устройствами.

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Об этом Маск сообщил в соцсети Х. По его словам, показатели работы прибора выглядят обнадеживающими.

"Первый человек получил имплант Neuralink вчера, восстановление проходит хорошо", – написал он.

Агентство Reuters добавило, что в прошлом году Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США позволило компании провести первое испытание импланта на людях.

Исследование от стартапа Neuralink – испытание его беспроводного интерфейса "мозг – компьютер" для оценки безопасности импланта и хирургического робота.

Согласно вебсайту компании, исследование оценит функциональность интерфейса, позволяющего людям с тетраплегией (паралич всех четырех конечностей) своими мыслями управлять устройствами.

Набор добровольцев для клинических испытаний по внедрению имплантов в мозг компания приступила в сентябре 2023 года.

Neuralink – американская компания, разрабатывающая мозговые импланты, которые станут интерфейсом для взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством. Созданная при участии Илона Маска, она начала свою деятельность в 2016 году. Ее представили в марте 2017 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Neuralink утверждают, что их чипы в будущем позволят вернуть зрение слепым или поставить на ноги людей с инвалидностью. Но на пути к относительно незначительным успехам во время ее экспериментов погибло более 1500 животных.

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