На Марсе протекала бурная река: в NASA показали доказательства

Ученые продолжают исследовать Марс, вдохновленные идеей возможной колонизации. Недавно марсоход NASA Perseverance направил на Землю изображения, на которых видны признаки того, что на красной планете когда-то протекала бурная река.

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Есть все основания полагать, что эта река была быстрее и глубже, чем все обнаруженные ранее. Она, возможно, была частью большой водной артерии, которая впадала в кратер Езеро – эту территорию марсоход исследовал несколько лет назад. Детали сообщили в NASA.

Целью марсохода Perseverance является исследование осадочных пород, которые расположены на высоте 250 метров и напоминают места, где когда-то текла вода. Ученые ищут ответ на вопрос: эта вероятная вода текла неглубокими ручьями или была частью мощной речной системы? Последние фото марсохода увеличивают вероятность последней гипотезы.

"Фото как будто указывают на активно движущуюся реку, несущую много мусора. Чем сильнее поток воды, тем легче он способен перемещать большие куски материала", – подчеркнула Либби Айвз, докторантка Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, США.

Изогнутые полосы слоистой породы ученые обнаружили много лет назад. Их было видно издалека из космоса, но Perseverance наконец-то смог прислать подробные изображения.

Есть версия, что такой рельеф создала мощная река типа Миссисипи, которая течет, извиваясь ландшафтом, и образовывает песчаные намытые островки. По словам исследователей, эти марсианские "берега" со временем сместились и разрушились, а когда-то были гораздо выше.

"Ветер действовал, словно скальпель, срезая верхушки этих отложений. На Земле тоже есть подобные отложения, но они не столь открыты, как на Марсе", – отметил Майкл Лемб из Калифорнийского технологического института, специалист по рекам и сотрудник научной группы Perseverance.

Второе фото марсохода показывает изолированный холм, состоящий из осадочных пород. Ученые выдвигают многие теории относительно этих холмов, но многие считают, что это также признаки наличия речного ландшафта.

Миссия Perseverance была направлена на Марс в поисках доказательств, подтверждающих наличие на планете признаков древних микроорганизмов. В дальнейшем ученые будут собирать марсианские камни и пыль для исследований.

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