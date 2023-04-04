Когда люди смогут колонизировать Марс и другие планеты: прогнозы ученых

Идея колонизации ближних планет, в частности, Марса – давно уже не нова. Китай, например, планирует отправить экипажи на Марс уже в 2033 году, а в NASA поставили амбициозную цель – доставить на красную планету астронавтов к 2030-2040-м годам.

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По словам ученых, как только человек ступит на Марс, можно будет говорить о строительстве колонии. Такая колонизация будет предусматривать определенный уровень самодостаточности, однако о полной независимости от Земли речь пока не идет. Детали о прогнозах и перспективах освоения Марса рассказало издание Live Science.

Серкан Сайдам, который работает заместителем директора Центра исследований космической техники в Австралии и является и профессором Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, заявил, что создание первой колонии на Марсе, по его прогнозам, действительно возможно уже в последующие несколько десятилетий.

По словам ученого, основным шагом в колонизации Марса станет процесс добычи воды. Ее можно получить из льда или гидратированных минералов. Дальше – дело техники. Можно будет выращивать еду, занимаясь сельским хозяйством, а минералы сделать источником ракетного топлива.

Не все ученые единодушны в оптимистических перспективах будущей колонизации. К примеру, Луис Фридман, инженер по астронавтике и соучредитель некоммерческой организации The Planetary Society, уверен, что нынешние поколения вряд ли станут свидетелями создания первой марсианской колонии. Рейчел Зайдлер, нейробиолог из Университета Флориды, тоже считает планы колонизации слишком уж оптимистичными.

Вместе с тем Сайдам сравнил Марс с очень далеким островом, на который периодически нужно будет привозить необходимые вещи. Есть много других нюансов, которые стоит брать во внимание. Например, финансы и вложения.

Колонизация предполагает масштабное финансирование. Ученые говорят, что один из самых оптимальных вариантов – космический туризм и космическая добыча полезных ископаемых. Но в реальность может оказаться на такой радужной, как прогнозы.

Астрофизик Фредерик Марен из Астрономической обсерватории университета Страсбурга, обратил внимание на удаленность экзопланет от Земли. Чтобы достичь ближайшей из них при современном уровне технологий понадобится несколько десятков тысяч лет. Так что о колонизации дальних экзопланет пока и речи быть не может. Тем не менее, он не исключает возможность межзвездных путешествий уже в ближайшем будущем.

Действительно, Марс с наиболее реалистичным вариантом колонизации, однако условия на планете не самые лучшие. Средняя температура составляет около –60 °C, что очень холодно для человека, атмосфера более чем на 90% состоит из углекислого газа. Самый быстрый космический аппарат долетает до Марса почти за 9 месяцев. И это не говоря о вредном излучении, которым "бомбардируют" красную планету.

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