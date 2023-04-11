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SpaceX Илона Маска показала первую колонию людей на Марсе. Видео

Дмитрий Иванческул
Наука
3 минуты
1,0 т.
SpaceX Илона Маска показала первую колонию людей на Марсе. Видео

SpaceX Илона Маска опубликовала новое видео о предстоящей колонизации Марса. На видео показано, что произойдет когда ракета Starship однажды совершит посадку на красной планете, а люди построят там жилье.

Видео дня

Видео было опубликовано на официальном канале SpaceX в Youtube (чтобы посмотреть его, доскролльте новость до конца).

Новое видео исполнено в стиле 3D анимации и демонстрирует весь процесс полета: от взлета ракеты Starship с космодрома на Земле и до посадки на Марсе. Процесс полета сопровождается эпической музыкой в стиле классических фантастических фильмов.

Взлет ракеты Starship с космодрома

На видео показано, как Starship поднимается в небо и, преодолевая атмосферу Земли, вырывается в открытый космос. После этого происходит отсоединение первой ступени ракеты и демонстрируется ее возврат на стартовую площадку для последующих использований. Впервые функция многократного использования была реализована в 2015 году.

После того, как первая ступень ракеты приземляется на космодроме, зрителей возвращают к Starship, который в это время выходит на траекторию полета к красной планете на фоне пейзажей Земли из космоса.

Ракета Starship на фоне Земли.

Далее зрителям дают "попрощаться" с Землей на фоне которой показывают детали корабля Starship с миссией на Марс. Впоследствии на видео показывают ракету уже на величественном фоне Марса, где зрителей ждет неожиданный сюрприз.

Человеческая колония на Марсе в представлении SpaceX

Когда Starship совершает посадку на Марсе, оказывается, что это уже не первая миссия с Земли и на красной планете можно увидеть поселения людей, а также посадочные площадки.

Новые поселенцы с Земли прибыли на Марс

Starship проходит испытания с 2019 года. В 20-х числах апреля 2023 года (точной даты пока нет) запланирован первый орбитальный полет ракеты SpaceX.

Ранее Маск неоднократно заявлял о том, что первый пилотируемый полет на Марс будет совершен уже к концу этого десятилетия. В настоящее время ориентировочная дата такого полета – 2029 год.

Пилотированный полет Starship в Марс

Как ожидается, первый экипаж марсианской миссии будет состоять примерно из 12 человек. Они обязаны будут построить и организовать работу марсианской базы Альфа. Впоследствии вокруг этой базы будет построена человеческая колония, которая, как надеется Маск, в скором будущем превратится в самодостаточную и независимую от поставок с Земли.

В целом, Маск хочет отправить на Марс миллион человек. Каждый полет на Марс будет продолжаться в среднем 115 дней.

Сам Маск заявлял, что надеется встретить свою смерть на красной планете.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, когда человечество сможет колонизировать Марс и другие планеты.

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