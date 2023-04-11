SpaceX Илона Маска показала первую колонию людей на Марсе. Видео

SpaceX Илона Маска опубликовала новое видео о предстоящей колонизации Марса. На видео показано, что произойдет когда ракета Starship однажды совершит посадку на красной планете, а люди построят там жилье.

Видео дня

Видео было опубликовано на официальном канале SpaceX в Youtube (чтобы посмотреть его, доскролльте новость до конца).

Новое видео исполнено в стиле 3D анимации и демонстрирует весь процесс полета: от взлета ракеты Starship с космодрома на Земле и до посадки на Марсе. Процесс полета сопровождается эпической музыкой в стиле классических фантастических фильмов.

На видео показано, как Starship поднимается в небо и, преодолевая атмосферу Земли, вырывается в открытый космос. После этого происходит отсоединение первой ступени ракеты и демонстрируется ее возврат на стартовую площадку для последующих использований. Впервые функция многократного использования была реализована в 2015 году.

После того, как первая ступень ракеты приземляется на космодроме, зрителей возвращают к Starship, который в это время выходит на траекторию полета к красной планете на фоне пейзажей Земли из космоса.

Далее зрителям дают "попрощаться" с Землей на фоне которой показывают детали корабля Starship с миссией на Марс. Впоследствии на видео показывают ракету уже на величественном фоне Марса, где зрителей ждет неожиданный сюрприз.

Когда Starship совершает посадку на Марсе, оказывается, что это уже не первая миссия с Земли и на красной планете можно увидеть поселения людей, а также посадочные площадки.

Starship проходит испытания с 2019 года. В 20-х числах апреля 2023 года (точной даты пока нет) запланирован первый орбитальный полет ракеты SpaceX.

Ранее Маск неоднократно заявлял о том, что первый пилотируемый полет на Марс будет совершен уже к концу этого десятилетия. В настоящее время ориентировочная дата такого полета – 2029 год.

Как ожидается, первый экипаж марсианской миссии будет состоять примерно из 12 человек. Они обязаны будут построить и организовать работу марсианской базы Альфа. Впоследствии вокруг этой базы будет построена человеческая колония, которая, как надеется Маск, в скором будущем превратится в самодостаточную и независимую от поставок с Земли.

В целом, Маск хочет отправить на Марс миллион человек. Каждый полет на Марс будет продолжаться в среднем 115 дней.

Сам Маск заявлял, что надеется встретить свою смерть на красной планете.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, когда человечество сможет колонизировать Марс и другие планеты.

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