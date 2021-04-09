Марсоход Perseverance показал первое фото с геликоптером Ingenuity

Алексей Титофф Наука 02:20, 10.04.2021

Марсоход Perseverance прислал с Красной планеты изображение с минигеликоптером Ingenuity и первое фото, полученное с летательного аппарата.

Как сообщает сайт NASA, фото ровера и коптера сделано на расстоянии около четырех метров. Сам снимок был собран из 62 фотографий, сделанных с помощью камеры WATSON. Эта камера имеет высокое разрешение, предназначенную для съемки каменных структур.

Также американское космическое ведомство показало первое фото, которую сделал Ingenuity после приземления на поверхность Марса.

Селфи марсохода Perseverance с Ingenuity
NASA

"На картинке изображено дно кратера Езеро на Марсе и фрагменты двух колес марсохода Perseverance", – написали сотрудники NASA в описании опубликованной фотографии.

Фото сделанное Ingenuity
NASA

Напомним, что марсоход Perseverance спустя более шести месяцев полета – 18 февраля – приземлился на поверхность Марса. Вскоре после посадки ровер прислал на Землю первые снимки, сделанные на поверхности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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